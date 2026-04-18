В Голосеевском районе Киева неизвестный устроил стрельбу: есть погибший, видео

Полиция проводит спецоперацию по задержанию мужчины в Голосеевском районе.

В Киеве мужчина открыл стрельбу по людям, сообщают местные паблики. По предварительным данным, злоумышленник забаррикадировался в супермаркете.

В полиции уточнили, что инцидент произошел в Голосеевском районе. Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим, сейчас идет специальная операция по его задержанию.

По предварительной информации, один человек погиб, ранены. Точное количество пострадавших устанавливается.

На место происшествия направлены подразделения полиции и бойцов спецподразделения КОРД.

