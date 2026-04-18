У Голосіївському районі Києва невідомий влаштував стрілянину по людях: є загиблий, відео

Поліція проводить спецоперацію по затриманню чоловіка в Голосіївському районі.

У Києві чоловік відкрив стрілянину по людях. За попередніми даними, зловмисник забарикадувався у супермаркеті.

У поліції уточнили, що інцидент стався у Голосіївському районі. Невідомий чоловік відкрив вогонь по перехожих, наразі триває спеціальна операція із його затримання.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, є поранені. Точна кількість постраждалих встановлюється.

На місце події направлено підрозділи поліції та бійців спецпідрозділу КОРД.

