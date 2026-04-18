Спецпризначенці КОРДу у Києві ліквідували стрільця під час затримання — глава МВС Ігор Клименко

Бійці КОРДу провели штурм супермаркету, де перебував зловмисник.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чоловіка, який влаштував стрелянину у Києві, ліквідували під час затримання. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, бійці спецпідрозділу КОРД Національної поліції провели штурм супермаркету, де перебував зловмисник. Чоловік утримував заручників та відкрив вогонь по правоохоронцях під час операції.

Перед штурмом із нападником намагалися встановити контакт переговорники. Наразі кількість жертв уточнюється.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях.

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник.

Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що за інформацією медиків, двоє загиблих наразі в Голосіївському районі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.