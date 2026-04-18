  1. В Україні

Спецпризначенці КОРДу у Києві ліквідували стрільця під час затримання — глава МВС Ігор Клименко

18:17, 18 квітня 2026
Бійці КОРДу провели штурм супермаркету, де перебував зловмисник.
Чоловіка, який влаштував стрелянину у Києві, ліквідували під час затримання. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, бійці спецпідрозділу КОРД Національної поліції провели штурм супермаркету, де перебував зловмисник. Чоловік утримував заручників та відкрив вогонь по правоохоронцях під час операції.

Перед штурмом із нападником намагалися встановити контакт переговорники. Наразі кількість жертв уточнюється.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях. 

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник. 

Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що за інформацією медиків, двоє загиблих наразі в Голосіївському районі. 

МВС поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

5 документів, які підтверджують страховий стаж за відсутності записів у трудовій книжці

Як підтвердити навчання для пенсії, якщо в трудовій немає запису: інструкція та судова практика.

Верховний Суд хоче змінити підстави для скасування рішень загальних зборів кооперативів та ОСББ

КГС ВС просить Корпоративну палату  відступити від застарілих висновків щодо наявності кворуму для проведення загальних зборів.

В Україні пропонують прибрати судовий збір у справах про перегляд рішень після КСУ

Рада пропонує спростити доступ до суду у справах про компенсацію від неконституційних актів, скасувавши судовий збір.

Щомісячна грошова виплата сім’ям загиблих військових має здійснюватися кожному окремо — позиція ВС

ВС дійшов висновку, що виплата за Законом №2454-ІХ передбачає виплату в розмірі однієї мінімальної заробітної плати кожному члену сім'ї окремо, а не як єдина сума з подальшим її розподілом між ними.

Роботодавцям заборонять звільняти працівників за відсутності конфлікту інтересів

У Раді пропонують уточнити, коли саме конфлікт інтересів може бути підставою для звільнення працівника.

