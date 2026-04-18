У Києві КОРД готується штурмувати супермаркет, де забарикадувався стрілець
У Києві бійці спецпідрозділу КОРД готуються до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник. Про це пишуть місцеві пабліки.
Наразі на місці працюють переговорники, які намагаються встановити контакт із чоловіком і змусити його здатися.
Територію навколо повністю перекрито — правоохоронці заблокували рух у районі стрілянини та посилили заходи безпеки.
Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що за інформацією медиків, двоє загиблих наразі в Голосіївському районі. У лікарні столиці госпіталізували пʼятьох поранених в результаті стрілянини на вулиці.
Серед них - одна дитина, А також охоронець супермаркету, куди увірвався та де зараз перебуває стрілок.
Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва триває спецоперація із затримання чоловіка, який відкрив стрілянину по людях просто на вулиці.
