  1. В Україні

У Києві КОРД готується штурмувати супермаркет, де забарикадувався стрілець

17:57, 18 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На місці працюють переговорники, вже відомо про двох жертв.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві бійці спецпідрозділу КОРД готуються до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник. Про це пишуть місцеві пабліки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Наразі на місці працюють переговорники, які намагаються встановити контакт із чоловіком і змусити його здатися.

Територію навколо повністю перекрито — правоохоронці заблокували рух у районі стрілянини та посилили заходи безпеки.

Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що за інформацією медиків, двоє загиблих наразі в Голосіївському районі. У лікарні столиці госпіталізували пʼятьох поранених в результаті стрілянини на вулиці.

Серед них - одна дитина, А також охоронець супермаркету, куди увірвався та де зараз перебуває стрілок.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва триває спецоперація із затримання чоловіка, який відкрив стрілянину по людях просто на вулиці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]