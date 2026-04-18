В Киеве КОРД готовится штурмовать супермаркет, где забаррикадировался стрелок

На месте работают переговорщики, уже известно о двух жертвах.

В Киеве бойцы спецподразделения КОРД готовятся к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий. Об этом пишут местные паблики.

Сейчас на месте работают переговорщики, пытающиеся установить контакт с мужчиной и заставить его сдаться.

Территория вокруг полностью перекрыта — правоохранители заблокировали движение в районе стрельбы и усилили меры безопасности.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что по информации медиков, двое погибших в Голосеевском районе. В больнице столицы госпитализировали пятерых раненых в результате стрельбы на улице.

Среди них – один ребенок, а также охранник супермаркета, куда ворвался и где сейчас находится стрелок.

