  1. В Украине

В Киеве КОРД готовится штурмовать супермаркет, где забаррикадировался стрелок

17:57, 18 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На месте работают переговорщики, уже известно о двух жертвах.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве бойцы спецподразделения КОРД готовятся к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий. Об этом пишут местные паблики.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Сейчас на месте работают переговорщики, пытающиеся установить контакт с мужчиной и заставить его сдаться.

Территория вокруг полностью перекрыта — правоохранители заблокировали движение в районе стрельбы и усилили меры безопасности.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что по информации медиков, двое погибших в Голосеевском районе. В больнице столицы госпитализировали пятерых раненых в результате стрельбы на улице.

Среди них – один ребенок, а также охранник супермаркета, куда ворвался и где сейчас находится стрелок.

Напомним, в Голосеевском районе Киева продолжается спецоперация по задержанию мужчины, открывшего стрельбу по людям прямо на улице.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

5 документов, подтверждающих страховой стаж при отсутствии записей в трудовой книжке

Как подтвердить обучение для пенсии, если в трудовой нет записи: инструкция и судебная практика.

Верховный Суд хочет изменить основания для отмены решений общих собраний кооперативов и ОСМД

КХС ВС просит Корпоративную палату отступить от устаревших выводов относительно наличия кворума для проведения общего собрания

В Украине предлагают отменить судебный сбор в делах о пересмотре решений после решений КСУ

Рада предлагает упростить доступ к суду в делах о компенсации за неконституционные акты, отменив судебный сбор.

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших военнослужащих должна осуществляться каждому отдельно — позиция ВС

ВС пришел к выводу, что выплата по Закону №2454-ІХ предусматривает выплату в размере одной минимальной заработной платы каждому члену семьи отдельно, а не как единую сумму с последующим ее распределением между ними.

Работодателям запретят увольнять работников при отсутствии конфликта интересов

В Раде предлагают уточнить, когда именно конфликт интересов может быть основанием для увольнения работника.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]