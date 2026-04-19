Двое полицейских скрылись во время теракта в Киеве – глава МВД Клименко инициировал служебное расследование
После вчерашнего теракта в Киеве в сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских покидают место происшествия, не принимая мер по нейтрализации нападавшего.
После распространения этих кадров министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о начале служебного расследования. Он поручил руководителю Национальной полиции Украины Ивану Выговскому проверить действия полицейских и передать материалы в Государственное бюро расследований.
«Служить и защищать» — не просто лозунг. Он должен быть подкреплен соответствующими профессиональными действиями. Особенно — в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей. Результаты и решения служебного расследования в кратчайшие сроки будут обнародованы Национальной полицией», — отметил Клименко.
Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.
Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.
В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.
Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.
Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, по факту расстрела мирных жителей и захвата заложников в Голосеевском районе Киева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, повлекший гибель людей.
