Двое полицейских скрылись во время теракта в Киеве – глава МВД Клименко инициировал служебное расследование

09:20, 19 апреля 2026
Министр внутренних дел Клименко поручил главе Нацполиции Выгивскому провести служебное расследование в отношении действий полицейских во время теракта в Киеве.
После вчерашнего теракта в Киеве в сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских покидают место происшествия, не принимая мер по нейтрализации нападавшего.

После распространения этих кадров министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о начале служебного расследования. Он поручил руководителю Национальной полиции Украины Ивану Выговскому проверить действия полицейских и передать материалы в Государственное бюро расследований.

«Служить и защищать» — не просто лозунг. Он должен быть подкреплен соответствующими профессиональными действиями. Особенно — в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей. Результаты и решения служебного расследования в кратчайшие сроки будут обнародованы Национальной полицией», — отметил Клименко.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, по факту расстрела мирных жителей и захвата заложников в Голосеевском районе Киева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, повлекший гибель людей.

Лента новостей

