  1. В Украине

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что стрельбу в Киеве с 6 жертвами квалифицировали как теракт

21:08, 18 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Руслан Кравченко сообщил, что правоохранители выясняют мотивы преступления.
По факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, приведший к гибели людей. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, установлено лицо стрелка — мужчина 1968 года рождения, который использовал зарегистрированное огнестрельное оружие.

В результате нападения погибли шесть человек. Среди них – умерший на месте происшествия мужчина и женщина, которая от полученных ранений скончалась в больнице. Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры. Во взаимодействии со Службой безопасности Украины и Национальной полицией Украины правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и мотивы его совершения.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

Киев Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]