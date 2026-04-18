Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что стрельбу в Киеве с 6 жертвами квалифицировали как теракт
По факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, приведший к гибели людей. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.
По данным следствия, установлено лицо стрелка — мужчина 1968 года рождения, который использовал зарегистрированное огнестрельное оружие.
В результате нападения погибли шесть человек. Среди них – умерший на месте происшествия мужчина и женщина, которая от полученных ранений скончалась в больнице. Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь.
Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры. Во взаимодействии со Службой безопасности Украины и Национальной полицией Украины правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и мотивы его совершения.
Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.
Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.
В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.
Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.
