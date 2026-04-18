Пятая жертва стрельбы в Киеве погибла в супермаркете во время штурма — МВД

Игорь Клименко уточнил, что пятой жертвой стрелка стал заложник в супермаркете «Велмарт», которого нападавший убил после забаррикадирования внутри магазина.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил новые детали стрельбы в Киеве. Стрелок имел зарегистрированное оружие.

По его словам, правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

Клименко также уточнил, что стрелок начал движение с улицы Демеевской, по дороге застрелил четырех человек, а пятой жертвой стал заложник в супермаркете «Велмарт».

Обстоятельства произошедшего и точное количество пострадавших продолжают устанавливаться.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

