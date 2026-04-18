  В Украине

Пятая жертва стрельбы в Киеве погибла в супермаркете во время штурма — МВД

19:01, 18 апреля 2026
Игорь Клименко уточнил, что пятой жертвой стрелка стал заложник в супермаркете «Велмарт», которого нападавший убил после забаррикадирования внутри магазина.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил новые детали стрельбы в Киеве. Стрелок имел зарегистрированное оружие.

По его словам, правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

Клименко также уточнил, что стрелок начал движение с улицы Демеевской, по дороге застрелил четырех человек, а пятой жертвой стал заложник в супермаркете «Велмарт».

Обстоятельства произошедшего и точное количество пострадавших продолжают устанавливаться.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

МВД Киев

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Проблему анонимности ТЦК признают, но наказывать за это не планируют, что не учел новый законопроект

Новый законопроект игнорирует необходимость установления персональной ответственности за нарушение идентификации ТЦК.

5 документов, подтверждающих страховой стаж при отсутствии записей в трудовой книжке

Как подтвердить обучение для пенсии, если в трудовой нет записи: инструкция и судебная практика.

Верховный Суд хочет изменить основания для отмены решений общих собраний кооперативов и ОСМД

КХС ВС просит Корпоративную палату отступить от устаревших выводов относительно наличия кворума для проведения общего собрания

В Украине предлагают отменить судебный сбор в делах о пересмотре решений после решений КСУ

Рада предлагает упростить доступ к суду в делах о компенсации за неконституционные акты, отменив судебный сбор.

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших военнослужащих должна осуществляться каждому отдельно — позиция ВС

ВС пришел к выводу, что выплата по Закону №2454-ІХ предусматривает выплату в размере одной минимальной заработной платы каждому члену семьи отдельно, а не как единую сумму с последующим ее распределением между ними.

