Пятая жертва стрельбы в Киеве погибла в супермаркете во время штурма — МВД
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил новые детали стрельбы в Киеве. Стрелок имел зарегистрированное оружие.
По его словам, правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.
Клименко также уточнил, что стрелок начал движение с улицы Демеевской, по дороге застрелил четырех человек, а пятой жертвой стал заложник в супермаркете «Велмарт».
Обстоятельства произошедшего и точное количество пострадавших продолжают устанавливаться.
Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.
Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.
В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.
