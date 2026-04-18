П’ята жертва стрілянини в Києві загинула в супермаркеті під час штурму — МВС

Ігор Клименко уточнив, що п’ятою жертвою стрільця став заручник у супермаркеті «Велмарт», якого нападник убив після того, як забарикадувався всередині магазину.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив нові деталі стрілянини в Києві. Стрілок мав зареєстровану зброю.

За його словами, правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги.

Клименко також уточнив, що стрілець почав рух із вулиці Деміївської, дорогою застрелив чотирьох людей, а п’ятою жертвою став заручник у супермаркеті «Велмарт».

Обставини події та точна кількість постраждалих продовжують встановлюватися.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях.

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник.

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано.

