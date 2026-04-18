  1. В Україні

П’ята жертва стрілянини в Києві загинула в супермаркеті під час штурму — МВС

19:01, 18 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ігор Клименко уточнив, що п’ятою жертвою стрільця став заручник у супермаркеті «Велмарт», якого нападник убив після того, як забарикадувався всередині магазину.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив нові деталі стрілянини в Києві. Стрілок мав зареєстровану зброю.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги. 

Клименко також уточнив, що стрілець почав рух із вулиці Деміївської, дорогою застрелив чотирьох людей, а п’ятою жертвою став заручник у супермаркеті «Велмарт».

Обставини події та точна кількість постраждалих продовжують встановлюватися.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях. 

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник. 

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

5 документів, які підтверджують страховий стаж за відсутності записів у трудовій книжці

Як підтвердити навчання для пенсії, якщо в трудовій немає запису: інструкція та судова практика.

Верховний Суд хоче змінити підстави для скасування рішень загальних зборів кооперативів та ОСББ

КГС ВС просить Корпоративну палату  відступити від застарілих висновків щодо наявності кворуму для проведення загальних зборів.

В Україні пропонують прибрати судовий збір у справах про перегляд рішень після КСУ

Рада пропонує спростити доступ до суду у справах про компенсацію від неконституційних актів, скасувавши судовий збір.

Щомісячна грошова виплата сім’ям загиблих військових має здійснюватися кожному окремо — позиція ВС

ВС дійшов висновку, що виплата за Законом №2454-ІХ передбачає виплату в розмірі однієї мінімальної заробітної плати кожному члену сім'ї окремо, а не як єдина сума з подальшим її розподілом між ними.

Роботодавцям заборонять звільняти працівників за відсутності конфлікту інтересів

У Раді пропонують уточнити, коли саме конфлікт інтересів може бути підставою для звільнення працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]