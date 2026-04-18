Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що стрілянину в Києві з 6 жертвами кваліфікували як теракт

Руслан Кравченко повідомив, що правоохоронці з’ясовують мотиви злочину.

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людей. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, встановлено особу стрільця — це чоловік 1968 року народження, який використовував зареєстровану вогнепальну зброю.

Внаслідок нападу загинули шестеро осіб. Серед них – чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні. Їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у дитячому медичному закладі, де йому надається необхідна допомога.

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури. У взаємодії зі Службою безпеки України та Національною поліцією України правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та мотиви його вчинення.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях.

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник.

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано.

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що стрілець раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності, тривалий час жив на Донеччині, а народився в Росії.

