  1. В Україні

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що стрілянину в Києві з 6 жертвами кваліфікували як теракт

21:08, 18 квітня 2026
Руслан Кравченко повідомив, що правоохоронці з’ясовують мотиви злочину.
За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людей. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, встановлено особу стрільця — це чоловік 1968 року народження, який використовував зареєстровану вогнепальну зброю.

Внаслідок нападу загинули шестеро осіб. Серед них – чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні. Їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у дитячому медичному закладі, де йому надається необхідна допомога.

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури. У взаємодії зі Службою безпеки України та Національною поліцією України правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та мотиви його вчинення.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях. 

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник. 

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано. 

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги. 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що стрілець раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності, тривалий час жив на Донеччині, а народився в Росії.

Київ Генеральний прокурор України Руслан Кравченко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Проблему анонімності ТЦК визнають, але карати за це не планують — що не врахував новий законопроєкт

Новий законопроєкт ігнорує необхідність встановлення персональної відповідальності за порушення регламенту ідентифікації ТЦК.

5 документів, які підтверджують страховий стаж за відсутності записів у трудовій книжці

Як підтвердити навчання для пенсії, якщо в трудовій немає запису: інструкція та судова практика.

Верховний Суд хоче змінити підстави для скасування рішень загальних зборів кооперативів та ОСББ

КГС ВС просить Корпоративну палату  відступити від застарілих висновків щодо наявності кворуму для проведення загальних зборів.

В Україні пропонують прибрати судовий збір у справах про перегляд рішень після КСУ

Рада пропонує спростити доступ до суду у справах про компенсацію від неконституційних актів, скасувавши судовий збір.

Щомісячна грошова виплата сім’ям загиблих військових має здійснюватися кожному окремо — позиція ВС

ВС дійшов висновку, що виплата за Законом №2454-ІХ передбачає виплату в розмірі однієї мінімальної заробітної плати кожному члену сім'ї окремо, а не як єдина сума з подальшим її розподілом між ними.

