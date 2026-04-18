  1. В Україні

Зеленський: Стрілець в Києві раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності

20:51, 18 квітня 2026
Володимир Зеленський уточнив деталі стрілянини в Києві, внаслідок якої загинули люди.
У Києві правоохоронці розслідують усі обставини збройного нападу на цивільних людей, під час якого загинули кілька людей, ще понад десять дістали поранення. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. 

За його словами, слідчі Національної поліції та Служби безпеки України вже працюють над встановленням усіх деталей трагедії. Нападника ліквідували.

Як зазначив глава держави, зловмисник утримував заручників і вбив одного з них. Ще чотирьох людей він застрелив просто на вулиці. Одна з постраждалих жінок згодом померла в лікарні від важких поранень.

Водночас правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників. Станом на зараз відомо про 14 поранених, однак ця цифра може зрости, оскільки люди продовжують звертатися по медичну допомогу. Серед постраждалих — 12-річний хлопчик. Усім пораненим надається необхідна допомога.

За попередніми даними, перед виходом на вулицю зі зброєю нападник підпалив квартиру. Відомо також, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності, тривалий час жив на Донеччині, а народився в Росії.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочину, мотиви нападника та перевіряють його можливі зв’язки. У межах розслідування вивчають кілька версій. Також правоохоронці перевірять електронні пристрої нападника, його телефон та контакти.

Президент додав, що міністр внутрішніх справ, СБУ та Генеральний прокурор інформуватимуть суспільство про перебіг розслідування. 

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях. 

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник. 

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано. 

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги. 

