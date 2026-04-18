  1. В Украине

Зеленский: Стрелок в Киеве ранее уже привлекался к уголовной ответственности

20:51, 18 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский уточнил детали стрельбы в Киеве, в результате которой погибли люди.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители расследуют все обстоятельства вооружённого нападения на мирных жителей, в результате которого погибли несколько человек, ещё более десяти получили ранения. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины уже работают над установлением всех деталей трагедии. Нападавший был ликвидирован.

Как отметил глава государства, злоумышленник удерживал заложников и убил одного из них. Ещё четырёх человек он застрелил прямо на улице. Одна из пострадавших женщин позже скончалась в больнице от тяжёлых ранений.

В то же время правоохранителям удалось спасти четырёх заложников. На данный момент известно о 14 раненых, однако эта цифра может увеличиться, поскольку люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Среди пострадавших — 12-летний мальчик. Всем раненым оказывается необходимая помощь.

По предварительным данным, перед тем как выйти на улицу с оружием, нападавший поджёг квартиру. Также известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, длительное время проживал в Донецкой области, а родился в России.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, мотивы нападавшего и проверяют его возможные связи. В рамках расследования рассматривается несколько версий. Также правоохранители проверят электронные устройства нападавшего, его телефон и контакты.

Президент добавил, что министр внутренних дел, СБУ и Генеральный прокурор будут информировать общество о ходе расследования.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Владимир Зеленский

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]