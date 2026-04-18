Зеленский: Стрелок в Киеве ранее уже привлекался к уголовной ответственности

Владимир Зеленский уточнил детали стрельбы в Киеве, в результате которой погибли люди.

В Киеве правоохранители расследуют все обстоятельства вооружённого нападения на мирных жителей, в результате которого погибли несколько человек, ещё более десяти получили ранения. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По его словам, следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины уже работают над установлением всех деталей трагедии. Нападавший был ликвидирован.

Как отметил глава государства, злоумышленник удерживал заложников и убил одного из них. Ещё четырёх человек он застрелил прямо на улице. Одна из пострадавших женщин позже скончалась в больнице от тяжёлых ранений.

В то же время правоохранителям удалось спасти четырёх заложников. На данный момент известно о 14 раненых, однако эта цифра может увеличиться, поскольку люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Среди пострадавших — 12-летний мальчик. Всем раненым оказывается необходимая помощь.

По предварительным данным, перед тем как выйти на улицу с оружием, нападавший поджёг квартиру. Также известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, длительное время проживал в Донецкой области, а родился в России.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, мотивы нападавшего и проверяют его возможные связи. В рамках расследования рассматривается несколько версий. Также правоохранители проверят электронные устройства нападавшего, его телефон и контакты.

Президент добавил, что министр внутренних дел, СБУ и Генеральный прокурор будут информировать общество о ходе расследования.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

