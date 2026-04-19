Двоє поліцейських втекли під час теракту у Києві – глава МВС Клименко ініціював службове розслідування

09:20, 19 квітня 2026
Міністр внутрішніх справ Клименко доручив голові Нацполіції Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві.
Двоє поліцейських втекли під час теракту у Києві – глава МВС Клименко ініціював службове розслідування
Після вчорашнього теракту у Києві, у мережі з’явилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських залишають місце події, не вживаючи заходів для нейтралізації нападника.

Після поширення цих кадрів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про початок службового розслідування. Він доручив керівнику Національної поліції України Національна поліція України Івану Вигівському перевірити дії поліцейських і передати матеріали до Державного бюро розслідувань.

«Служити та захищати» - не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо - в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей. Результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією», – зазначив Клименко.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях. 

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник. 

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано. 

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги. 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що стрілець раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності, тривалий час жив на Донеччині, а народився в Росії.

Як повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, за фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людей.

