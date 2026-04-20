  1. В Украине

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что двум патрульным, сбежавшим во время теракта в Киеве, предъявлено подозрение

19:13, 20 апреля 2026
По данным следствия, правоохранители покинули место перестрелки, что позволило вооруженному нападающему продолжить обстрел людей.
Двум сотрудникам Управления патрульной полиции в Киеве сообщили о подозрении из-за их действий во время теракта, произошедшего 18 апреля. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, подозрение объявлено по ч. 3 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Как установило следствие, экипаж патрульных прибыл на вызов о стрельбе и обнаружил на месте раненых — ребенка, мужчину и женщину, которые нуждались в неотложной помощи. Рядом находились и другие люди, в частности еще один ребенок. По имеющимся данным, мальчик с огнестрельным ранением просил правоохранителей помочь его отцу, а не ему самому.

В то же время, как отметил генпрокурор, патрульные, имея при себе табельное огнестрельное оружие и законные основания для его применения, покинули место происшествия. В результате вооруженный мужчина продолжил движение по улице и открыл огонь по прохожим. В период с 16:35 до 18:00 18 апреля в Киеве были убиты шесть человек. Впоследствии в больнице скончался еще один раненый, который стал седьмой жертвой.

По словам Кравченко, на данный момент собрано достаточно доказательств для объявления подозрения полицейским. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после теракта в Киеве в сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских покидают место происшествия, не предпринимая мер для нейтрализации нападавшего.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о начале служебного расследования. А Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что следствие установит законность действий полиции.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава МВД Игорь Клименко сделает кадровые выводы по всей вертикали в связи с терактом в Киеве. А также, по словам Президента, необходимо пересмотреть протоколы реагирования на подобные ситуации.

