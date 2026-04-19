Руслан Кравченко: по полицейским, покинувшим место стрельбы в Киеве, открыто уголовное дело
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после вчерашнего теракта в Киеве в сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских покидают место происшествия, не предпринимая мер для нейтрализации нападавшего. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о начале служебного расследования.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что следствие установит законность действий полиции во время задержания террористов.
«По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля 2026 года начато уголовное производство.
Правовая квалификация уголовного правонарушения: ч. 3 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападавшего, получат надлежащую правовую оценку», — заявил он.
По словам Руслана Кравченко, группу прокуроров в производстве возглавляет прокурор города Киева. Досудебное расследование осуществляется Государственным бюро расследований.
«Мы гарантируем, что расследование будет проведено объективно и беспристрастно. Общество получит ответы, а виновные лица — законное наказание. Справедливость будет обеспечена.
Искренние соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.
P.S. относительно погибшей матери раненого мальчика должен исправить ошибку: в больнице умерла не мать мальчика, а ее родная сестра», — добавил он.
Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.
Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.
В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.
Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.
