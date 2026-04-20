Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що двом патрульним, які втекли під час теракту у Києві, оголосили підозру

19:13, 20 квітня 2026
За даними слідства, правоохоронці залишили місце стрілянини, що дозволило озброєному нападнику продовжити вогонь по людях.
Двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві повідомили про підозру через їхні дії під час теракту, що стався 18 квітня. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, підозру оголошено за ч. 3 ст. 367 КК України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Як встановило слідство, екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину та виявив на місці поранених — дитину, чоловіка і жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч перебували й інші люди, зокрема ще одна дитина. За наявними даними, хлопчик із вогнепальним пораненням просив правоохоронців допомогти його батькові, а не йому самому.

Водночас, як зазначив генпрокурор, патрульні, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та законні підстави для її застосування, залишили місце події. У результаті озброєний чоловік продовжив рух вулицею та відкрив вогонь по перехожих. У період з 16:35 до 18:00 18 квітня у Києві було вбито шістьох людей. Згодом у лікарні помер ще один поранений, який став сьомою жертвою.

За словами Кравченка, наразі зібрано достатньо доказів для оголошення підозри поліцейським. Досудове розслідування триває.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після теракту у Києві, у мережі з’явилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських залишають місце події, не вживаючи заходів для нейтралізації нападника.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про початок службового розслідування. А Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановить законність дій поліції.

До того ж, Президент України Володимир Зеленський повідомив, очільник МВС Ігор Клименко зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту у Києві. А також за словами Президента, треба переглянути й протоколи реагування на такі ситуації.

