Клименко зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту у Києві, — Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що треба переглянути й протоколи реагування на такі ситуації.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 19 квітня була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка по розслідуванню всіх обставин нападу в Києві на людей та бездіяльності тих двох патрульних, які були на місці злочину, але не зупинили вбивцю, самі втекли.

«Вже є кримінальне провадження щодо цього факту, і буде повна перевірка роботи патрульних – вони повинні були діяти в тих обставинах. ДБР займається цією справою.

Розслідування щодо нападу й перевірку всіх фактів щодо вбивці, його стану, отримання ним зброї ведуть разом Служба безпеки України та Національна поліція України. Міністр зробить кадрові висновки по всій вертикалі. Треба переглянути й протоколи реагування на такі ситуації, а також добору та навчання патрульних», - сказав він.

За словами Глави держави, у лікарнях перебувають вісім людей, які були поранені. Одна людина – у вкрай важкому стані. Надається вся необхідна допомога.

«Ми проходимо через війну і щодня, на жаль, людські втрати від російських ударів, на позиціях. Особливо болісно – втрачати людей ось так, у звичайному місті, просто на вулиці. Вічна памʼять усім загиблим», - додав він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після вчорашнього теракту у Києві, у мережі з’явилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських залишають місце події, не вживаючи заходів для нейтралізації нападника. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про початок службового розслідування. А Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановить законність дій поліції.

