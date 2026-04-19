Клименко сделает кадровые выводы по всей вертикали относительно теракта в Киеве, — Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что необходимо пересмотреть и протоколы реагирования на такие ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 19 апреля состоялся доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко по расследованию всех обстоятельств нападения в Киеве на людей и бездействия тех двух патрульных, которые были на месте преступления, но не остановили убийцу и сами скрылись.

«Уже есть уголовное производство по этому факту, и будет полная проверка работы патрульных — они должны были действовать в тех обстоятельствах. ГБР занимается этим делом.

Расследование нападения и проверку всех фактов относительно убийцы, его состояния, получения им оружия ведут совместно Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины. Министр сделает кадровые выводы по всей вертикали. Необходимо пересмотреть и протоколы реагирования на такие ситуации, а также отбора и обучения патрульных», — сказал он.

По словам главы государства, в больницах находятся восемь человек, которые были ранены. Один человек — в крайне тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь.

«Мы проходим через войну и ежедневно, к сожалению, несем человеческие потери от российских ударов, на позициях. Особенно болезненно — терять людей вот так, в обычном городе, просто на улице. Вечная память всем погибшим», — добавил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после вчерашнего теракта в Киеве в сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских покидают место происшествия, не предпринимая мер для нейтрализации нападавшего. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о начале служебного расследования. А Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что следствие установит законность действий полиции.

