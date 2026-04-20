  В Україні

Володимир Зеленський закликав переглянути правила застосування зброї для захисту людей

21:14, 20 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент наголосив на необхідності оновлення правил підготовки та реагування правоохоронців після теракту у Києві.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У поліції мають бути переглянуті протоколи реагування, правила підготовки та застосування зброї для захисту людей. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У вечірньому зверненні він також повідомив про необхідність відповідальності щодо поліцейських, які залишили місце теракту у суботу в Києві.

«Мають бути переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше не було», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях. 

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник. 

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано. 

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги. 

Очільник Національної поліції Іван Вигівський повідомив деталі теракту у Києві. За його словами, стрілець посварився із сусідом, а потім вистрілив у нього із травматичного пістолета.

Після цього чоловік повернувся до своєї квартири, взяв там іншу зброю і підпалив житло. З цією зброєю він вже пішов до супермаркету.

Іван Вигівський підкреслив, що поліцейські їхали на побутову сварку, вже по дорозі їм повідомили, що там стрілець.

За його словами, коли працівники поліції зрозуміли, що людина зі зброєю і коли був виклик на підкріплення, минуло десь 10 хвилин.

«Це все протягом десяти хвилин, коли він піднявся, спустився. І оце якраз ситуація, де прилюдно конфлікт на вулиці, де поліцейські стояли біля будинку. Ну, так вони відреагували, на жаль (покинули місце події — Ред.). Вони повідомили, звісно, по засобах зв’язку чергового по місту. Черговий доповів керівнику головного управління міста Києва, і одразу було в таких ситуаціях оголошено спеціальну операцію», — сказав Вигівський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після теракту у Києві, у мережі з’явилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських залишають місце події, не вживаючи заходів для нейтралізації нападника.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що двом патрульним, які втекли під час теракту у Києві, оголосили підозру за ч. 3 ст. 367 КК України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Зброя для цивільних: де закінчується право на захист і починається кримінальна відповідальність

Відсутність законодавчого регулювання обігу зброї створює ситуацію, де будь-який засіб захисту ставить власника під підозру.

Комітет Верховної Ради вилучив норму про заборону на поховання військових із судимістю на НВМК перед другим читанням

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт про меморіальні кладовища у другому читанні та прибрав дискримінаційну норму щодо поховання військових з непогашеною судимістю.

Нардеп Ігор Фріс повідомив про готовність депутатів повернутися до законопроєкту про зброю

Нардеп анонсував обговорення законопроєкту про зброю, щоб врегулювати право громадян на володіння пістолетами та змінити правила самозахисту.

ККС ініціював відступ від позиції ВП ВС щодо правової природи корпоративних рішень

Щоб розібратися у правовій природі рішення загальних зборів учасників, ККС  відправив справу на Велику Палату.

Фейк у месенджері: як Верховний Суд зобов'язує спростовувати недостовірну інформацію в Telegram

Верховний Суд підтвердив, що за поширення недостовірних постів доведеться не лише платити за моральну шкоду, а й публікувати офіційне спростування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]