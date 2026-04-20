Володимир Зеленський закликав переглянути правила застосування зброї для захисту людей

Президент наголосив на необхідності оновлення правил підготовки та реагування правоохоронців після теракту у Києві.

У поліції мають бути переглянуті протоколи реагування, правила підготовки та застосування зброї для захисту людей. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

У вечірньому зверненні він також повідомив про необхідність відповідальності щодо поліцейських, які залишили місце теракту у суботу в Києві.

«Мають бути переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше не було», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях.

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник.

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано.

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги.

Очільник Національної поліції Іван Вигівський повідомив деталі теракту у Києві. За його словами, стрілець посварився із сусідом, а потім вистрілив у нього із травматичного пістолета.

Після цього чоловік повернувся до своєї квартири, взяв там іншу зброю і підпалив житло. З цією зброєю він вже пішов до супермаркету.

Іван Вигівський підкреслив, що поліцейські їхали на побутову сварку, вже по дорозі їм повідомили, що там стрілець.

За його словами, коли працівники поліції зрозуміли, що людина зі зброєю і коли був виклик на підкріплення, минуло десь 10 хвилин.

«Це все протягом десяти хвилин, коли він піднявся, спустився. І оце якраз ситуація, де прилюдно конфлікт на вулиці, де поліцейські стояли біля будинку. Ну, так вони відреагували, на жаль (покинули місце події — Ред.). Вони повідомили, звісно, по засобах зв’язку чергового по місту. Черговий доповів керівнику головного управління міста Києва, і одразу було в таких ситуаціях оголошено спеціальну операцію», — сказав Вигівський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після теракту у Києві, у мережі з’явилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських залишають місце події, не вживаючи заходів для нейтралізації нападника.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що двом патрульним, які втекли під час теракту у Києві, оголосили підозру за ч. 3 ст. 367 КК України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

