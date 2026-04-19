Деталі теракту у Києві: спочатку нападник посварився із сусідом та вистрілив у нього із пістолета

Після інциденту з сусідом чоловік взяв іншу зброю і пішов до супермаркету.

Фото: hronikers.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Очільник Національної поліції Іван Вигівський повідомив деталі теракту у Києві. Про це він розповів під час брифінгу 19 квітня.

За його словами, стрілець посварився із сусідом, а потім вистрілив у нього із травматичного пістолета.

Після цього чоловік повернувся до своєї квартири, взяв там іншу зброю і підпалив житло. З цією зброєю він вже пішов до супермаркету.

Іван Вигівський підкреслив, що поліцейські їхали на побутову сварку, вже по дорозі їм повідомили, що там стрілець.

За його словами, коли працівники поліції зрозуміли, що людина зі зброєю і коли був виклик на підкріплення, минуло десь 10 хвилин.

«Це все протягом десяти хвилин, коли він піднявся, спустився. І оце якраз ситуація, де прилюдно конфлікт на вулиці, де поліцейські стояли біля будинку. Ну, так вони відреагували, на жаль (покинули місце події — Ред.). Вони повідомили, звісно, по засобах зв’язку чергового по місту. Черговий доповів керівнику головного управління міста Києва, і одразу було в таких ситуаціях оголошено спеціальну операцію», — сказав Вигівський.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях.

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник.

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано.

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.