Деталі теракту у Києві: спочатку нападник посварився із сусідом та вистрілив у нього із пістолета

17:35, 19 квітня 2026
Після інциденту з сусідом чоловік взяв іншу зброю і пішов до супермаркету.
Фото: hronikers.com
Очільник Національної поліції Іван Вигівський повідомив деталі теракту у Києві. Про це він розповів під час брифінгу 19 квітня.

За його словами, стрілець посварився із сусідом, а потім вистрілив у нього із травматичного пістолета.

Після цього чоловік повернувся до своєї квартири, взяв там іншу зброю і підпалив житло. З цією зброєю він вже пішов до супермаркету.

Іван Вигівський підкреслив, що поліцейські їхали на побутову сварку, вже по дорозі їм повідомили, що там стрілець.

За його словами, коли працівники поліції зрозуміли, що людина зі зброєю і коли був виклик на підкріплення, минуло десь 10 хвилин.

«Це все протягом десяти хвилин, коли він піднявся, спустився. І оце якраз ситуація, де прилюдно конфлікт на вулиці, де поліцейські стояли біля будинку. Ну, так вони відреагували, на жаль (покинули місце події — Ред.). Вони повідомили, звісно, по засобах зв’язку чергового по місту. Черговий доповів керівнику головного управління міста Києва, і одразу було в таких ситуаціях оголошено спеціальну операцію», — сказав Вигівський.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях. 

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник. 

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано. 

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

4 млн гривень виплат: чому військові змушені судитися за власні гроші, а родини повертати допомогу

Держава перераховує кошти військовополонених їх сім’ям, щоб підтримати їх, але чи знають родичі, що ці кошти — не подарунок, а тимчасове утримання, яке доведеться повертати.

Для пар без шлюбу пропишуть правила використання репродуктивного матеріалу після смерті

Також у ЦК пропонують заборонити «таємні» заповіти щодо репродуктивного матеріалу.

Парламент готує нові свята для українців: які памʼятні дати хочуть офіційно закріпити

У Раді з’явилися ініціативи нових державних дат.

Українці, які втратили документи до 2000 року, зможуть довести свій страховий стаж у суді

Держава бере на себе обов’язок самостійно шукати дані в реєстрах, а суди отримують спрощений механізм встановлення фактів трудових відносин для ветеранів та жителів зон бойових дій.

Проблему анонімності ТЦК визнають, але карати за це не планують — що не врахував новий законопроєкт

Новий законопроєкт ігнорує необхідність встановлення персональної відповідальності за порушення регламенту ідентифікації ТЦК.

