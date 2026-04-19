  В Украине

Детали теракта в Киеве: сначала нападавший поссорился с соседом и выстрелил в него из пистолета

17:35, 19 апреля 2026
После инцидента с соседом мужчина взял другое оружие и отправился в супермаркет.
Фото: hronikers.com
Глава Национальной полиции Иван Выговский сообщил детали теракта в Киеве. Об этом он рассказал во время брифинга 19 апреля.

По его словам, стрелок поссорился с соседом, а затем выстрелил в него из травматического пистолета.

После этого мужчина вернулся в свою квартиру, взял там другое оружие и поджег жилье. С этим оружием он уже отправился в супермаркет.

Иван Выговский подчеркнул, что полицейские выезжали на бытовой конфликт, и уже по дороге им сообщили, что там находится стрелок.

По его словам, когда сотрудники полиции поняли, что человек вооружен, и когда был вызван подкрепление, прошло примерно 10 минут.

«Это все в течение десяти минут, когда он поднялся, спустился. И это как раз ситуация, где публичный конфликт на улице, где полицейские стояли возле дома. Ну, так они отреагировали, к сожалению (покинули место происшествия — ред.). Они, конечно, сообщили по средствам связи дежурному по городу. Дежурный доложил руководителю главного управления города Киева, и сразу в таких ситуациях была объявлена специальная операция», — сказал Выговский.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

Национальная полиция теракт Киев

