Детали теракта в Киеве: сначала нападавший поссорился с соседом и выстрелил в него из пистолета
Глава Национальной полиции Иван Выговский сообщил детали теракта в Киеве. Об этом он рассказал во время брифинга 19 апреля.
По его словам, стрелок поссорился с соседом, а затем выстрелил в него из травматического пистолета.
После этого мужчина вернулся в свою квартиру, взял там другое оружие и поджег жилье. С этим оружием он уже отправился в супермаркет.
Иван Выговский подчеркнул, что полицейские выезжали на бытовой конфликт, и уже по дороге им сообщили, что там находится стрелок.
По его словам, когда сотрудники полиции поняли, что человек вооружен, и когда был вызван подкрепление, прошло примерно 10 минут.
«Это все в течение десяти минут, когда он поднялся, спустился. И это как раз ситуация, где публичный конфликт на улице, где полицейские стояли возле дома. Ну, так они отреагировали, к сожалению (покинули место происшествия — ред.). Они, конечно, сообщили по средствам связи дежурному по городу. Дежурный доложил руководителю главного управления города Киева, и сразу в таких ситуациях была объявлена специальная операция», — сказал Выговский.
Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.
Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.
В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.
Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.
