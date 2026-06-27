Вдове шахтера урезали пенсию на 808 грн из-за ограничения индексации: апелляционный суд поставил точку в споре

Пятый апелляционный административный суд подтвердил незаконность действий ПФУ в Одесской области, которое уменьшило пенсию вдове погибшего шахтера на 808,47 грн из-за ограничения индексации.

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Пятый апелляционный административный суд рассмотрел спор о законности ограничения индексации пенсии по случаю потери кормильца после назначения доплаты вдове погибшего шахтёра. Суд проверил доводы Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области, которое обжаловало решение суда первой инстанции о признании противоправным ограничения индексации и обязании провести перерасчёт пенсионных выплат без применения такого ограничения.

Суть дела

Истец обратилась в суд с требованием признать противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области по уменьшению размера пенсии по случаю потери кормильца на суммы ограничения индексации, а также обязать орган Пенсионного фонда осуществить перерасчёт пенсии в соответствии с поданными ею заявлениями.

Материалами дела установлено, что с 18 февраля 2025 года истцу была назначена пенсия по случаю потери кормильца в соответствии со статьёй 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Первоначальный размер пенсии составил 4598,16 грн, что соответствовало 50 процентам пенсии умершего кормильца в размере 9196,32 грн.

После проведения индексации 8 апреля 2025 года орган Пенсионного фонда осуществил перерасчёт пенсии, определив её размер в сумме 9221,87 грн, исходя из 50 процентов пенсии кормильца в размере 18443,73 грн. Одновременно было применено ограничение индексации, вследствие чего сумма пенсии была уменьшена на 565,84 грн.

В дальнейшем истец обратилась с заявлением о назначении доплаты как вдове погибшего шахтёра в соответствии с частью первой статьи 7 Закона Украины «О повышении престижности шахтёрского труда». Решением от 10 июня 2025 года Пенсионный фонд назначил такую доплату в размере 2361 грн ежемесячно. После этого размер пенсии по случаю потери кормильца был определён в сумме 10214,50 грн, исходя из 50 процентов пенсии кормильца в размере 20429 грн, а также начислена доплата в размере 2361 грн.

Вместе с тем при проведении указанного перерасчёта ответчик повторно применил ограничение индексации, уменьшив размер пенсии на 565,84 грн по результатам индексации, проведённой с 1 марта 2023 года, и на 242,63 грн по результатам индексации, проведённой с 1 марта 2025 года. Общий размер такого ограничения составил 808,47 грн.

Считая, что ограничение индексации после определения минимального гарантированного размера пенсии вдове погибшего шахтёра противоречит требованиям законодательства и нарушает её право на надлежащее пенсионное обеспечение, истец обратилась в суд.

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск частично. Суд признал противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области по ограничению индексации пенсии по случаю потери кормильца и обязал осуществить перерасчёт и выплату пенсии с 18 февраля 2025 года и с 1 июня 2025 года в соответствии со статьёй 8 Закона Украины «О повышении престижности шахтёрского труда» и статьёй 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» без применения ограничения размера индексации. Кроме того, с Пенсионного фонда был взыскан судебный сбор в сумме 1211,20 грн.

Не согласившись с данным решением, Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области подало апелляционную жалобу. В апелляционной жалобе ответчик указал, что индексация пенсии была проведена в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины №168 от 24 февраля 2023 года, №185 от 23 февраля 2024 года и №209 от 25 февраля 2025 года. Поскольку общий размер индексации превысил установленный Кабинетом Министров Украины предел в 1500 грн, Пенсионный фонд считал правомерным применение ограничения на сумму превышения и настаивал, что все перерасчёты были осуществлены в соответствии с действующим законодательством с учётом установленных правительством ограничений.

Позиция и выводы апелляционного суда

Пересматривая решение суда первой инстанции в пределах доводов апелляционной жалобы, коллегия судей исходила из того, что в соответствии со статьёй 19 Конституции Украины органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины. Статья 46 Конституции Украины гарантирует гражданам право на социальную защиту, в том числе в случае потери кормильца, а пенсионные выплаты должны обеспечивать уровень жизни не ниже прожиточного минимума.

Суд отметил, что спорные правоотношения регулируются Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который определяет порядок назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, а также Законом Украины «О повышении престижности шахтёрского труда», устанавливающим специальные государственные гарантии пенсионного обеспечения шахтёров и членов их семей.

Коллегия судей обратила внимание, что стороны не оспаривали факт получения истцом пенсии по случаю потери кормильца, на которого распространяется действие Закона Украины «О повышении престижности шахтёрского труда».

В соответствии со статьёй 8 данного Закона минимальный размер пенсии шахтёрам, имеющим необходимый стаж работы на подземных работах, устанавливается в размере 80 процентов заработной платы, но не менее трёх прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Аналогичные гарантии закреплены и статьёй 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Апелляционный суд установил, что после назначения доплаты вдове погибшего шахтёра Пенсионный фонд определил размер пенсии по случаю потери кормильца, однако одновременно уменьшил его на суммы ограничения индексации — 565,84 грн по результатам индексации с 1 марта 2023 года и 242,63 грн по результатам индексации с 1 марта 2025 года.

Коллегия судей подчеркнула, что предметом спора является именно правомерность применения такого ограничения после определения гарантированного законом минимального размера пенсии.

Суд подробно проанализировал положения статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», Закона Украины «Об индексации денежных доходов населения», Бюджетного кодекса Украины, Порядка проведения перерасчёта пенсий, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины №124, а также постановлений Кабинета Министров Украины №168, №185 и №209, которыми в 2023–2025 годах были установлены коэффициенты ежегодной индексации пенсий.

При этом коллегия судей отметила, что указанными постановлениями Кабинета Министров Украины действительно предусмотрено ограничение максимального размера повышения пенсии вследствие индексации суммой 1500 грн.

Вместе с тем суд пришёл к выводу, что в спорных правоотношениях Пенсионный фонд применил данное ограничение неправильно.

Апелляционный суд подчеркнул, что ответчик применил ограничение индексации после начисления доплаты в соответствии с Законом Украины «О повышении престижности шахтёрского труда», то есть уже после определения минимального гарантированного законом размера пенсии, предусмотренного статьёй 8 Закона №345-VI и абзацем третьим части первой статьи 28 Закона №1058-IV.

По мнению суда, такой подход не соответствует требованиям законодательства.

Коллегия судей отдельно обратила внимание, что пенсия по случаю потери кормильца составляет 50 процентов пенсии по возрасту самого кормильца. Следовательно, с учётом гарантий, установленных статьёй 8 Закона Украины «О повышении престижности шахтёрского труда», размер пенсии истца должен был определяться как 50 процентов от надлежащего размера пенсии кормильца.

По выводу суда, действия Пенсионного фонда по ограничению индексации после определения минимального гарантированного законом размера пенсии противоречат требованиям законодательства.

Апелляционный суд также признал необоснованными ссылки Пенсионного фонда на постановления Кабинета Министров Украины, которыми установлены ограничения индексации. Коллегия судей указала, что в соответствии со статьёй 8 Закона Украины «О повышении престижности шахтёрского труда» и статьёй 37 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсия по случаю потери кормильца исчисляется в процентах от заработка кормильца и подлежит индексации в полном объёме. Уменьшение надлежащей суммы индексации, по мнению суда, является сужением права лица на надлежащее пенсионное обеспечение.

В связи с этим коллегия судей по делу №420/20504/25 пришла к выводу, что доводы апелляционной жалобы не опровергают правильности выводов суда первой инстанции и фактически сводятся к переоценке уже исследованных доказательств.

Применив положения статьи 316 Кодекса административного судопроизводства Украины, Пятый апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области без удовлетворения, а решение Одесского окружного административного суда — без изменений.

Суд также отметил, что дело было рассмотрено по правилам упрощённого искового производства как дело незначительной сложности, поэтому в соответствии с частью пятой статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Украины постановление апелляционного суда не подлежит кассационному обжалованию, кроме случаев, прямо предусмотренных законом.

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