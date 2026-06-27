АРМА впервые передали арестованные виртуальные активы более чем на 372 млн грн

На криптокошелек АРМА впервые перечислили арестованные виртуальные активы, изъятые в рамках расследования деятельности международной хакерской группировки.

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На криптокошелек Национального агентства по розыску и менеджменту активов впервые перечислили арестованные криптоактивы — более 8,3 млн USDT, что эквивалентно более 372 млн гривен. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, это первый случай в Украине, когда арестованные цифровые активы фактически переданы в управление государству.

Речь идет о криптоактивах, находившихся на криптокошельках, подконтрольных одному из участников международной хакерской группировки. По данным следствия, злоумышленники осуществляли кибератаки на граждан и компании в странах Европы и США, похищали конфиденциальную информацию, требовали выкуп, а полученные средства легализовали в Украине путем приобретения недвижимости, автомобилей и другого дорогостоящего имущества.

Ориентировочный ущерб от деятельности группировки превышает 100 млн долларов США.

В рамках досудебного расследования правоохранители задержали четырех участников преступной группы, в том числе организатора. В настоящее время все они находятся под стражей.

Кроме того, арестованы активы на общую сумму более 11,1 млн долларов США, в частности жилые дома, квартиры, автомобили, 1 млн долларов США наличными, а также виртуальные активы в эквиваленте более 8,3 млн долларов США.

«Современная преступность давно перешла в цифровое пространство. А расследование киберпреступлений давно вышло за пределы Украины», — подчеркнул Руслан Кравченко.

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