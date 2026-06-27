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АРМА вперше передали арештовані віртуальні активи на понад 372 млн грн

11:13, 27 червня 2026
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На криптогаманець АРМА вперше перерахували арештовані віртуальні активи, вилучені у межах розслідування діяльності міжнародного хакерського угруповання.
АРМА вперше передали арештовані віртуальні активи на понад 372 млн грн
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На криптогаманець Національного агентства з розшуку та менеджменту активів вперше перерахували арештовані криптоактиви — понад 8,3 млн USDT, що еквівалентно більш ніж 372 млн гривень. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

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За його словами, це перший випадок в Україні, коли арештовані цифрові активи фактично передано в управління державі.

Йдеться про криптоактиви, що перебували на криптогаманцях, підконтрольних одному з учасників міжнародного хакерського угруповання. За даними слідства, зловмисники здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп, а отримані кошти легалізовували в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна.

Орієнтовні збитки від діяльності угруповання перевищують 100 млн доларів США.

У межах досудового розслідування правоохоронці затримали чотирьох учасників злочинної групи, серед яких організатор. Наразі всі вони перебувають під вартою.

Крім того, арештовано активи на загальну суму понад 11,1 млн доларів США, зокрема житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 млн доларів США готівкою, а також віртуальні активи в еквіваленті понад 8,3 млн доларів США.

«Сучасна злочинність давно перейшла у цифровий простір. А розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України», — наголосив Руслан Кравченко.

 

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Генеральний прокурор України АРМА офіс генерального прокурора

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