Воєнний стан в Україні передбачає низку тимчасових обмежень, зокрема щодо свободи пересування, комендантської години, проведення мирних зібрань, трудових відносин і поширення окремої інформації.

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В Україні з 24 лютого 2022 року діє правовий режим воєнного стану, який було введено після початку повномасштабного вторгнення РФ. Таке рішення ухвалили з метою посилення обороноздатності держави, захисту її суверенітету та територіальної цілісності, а також забезпечення належного реагування на збройну агресію.

Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строк дії цього особливого правового режиму разом із загальною мобілізацією. Востаннє парламент ухвалив відповідне рішення у квітні 2026 року, продовживши воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів — до 2 серпня 2026 року. Це вже дев'ятнадцяте голосування Верховної Ради.

За більш ніж чотири роки життя в умовах війни українці звикли до багатьох змін. Водночас далеко не всі громадяни знають, які саме правові наслідки має воєнний стан, які права можуть бути тимчасово обмежені, а які Конституція гарантує незалежно від будь-яких надзвичайних обставин.

Це питання набуває особливої актуальності напередодні 30-ї річниці Конституції України. Основний Закон залишається фундаментом української державності навіть в умовах війни, а перелік конституційних прав і свобод, які не підлягають обмеженню, є одним із ключових елементів правового захисту громадян.

Що означає воєнний стан

Воєнний стан — це спеціальний правовий режим, який може бути запроваджений на всій території України або в окремих її регіонах у разі збройної агресії, реальної загрози нападу чи виникнення небезпеки для незалежності та територіальної цілісності держави.

Його запровадження надає органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям і органам місцевого самоврядування додаткові повноваження, необхідні для організації оборони країни, відсічі агресору та ліквідації загроз національній безпеці.

Одночасно законодавство передбачає, що на період воєнного стану окремі конституційні права і свободи громадян, а також права юридичних осіб можуть тимчасово обмежуватися. Однак такі обмеження допускаються виключно в межах, визначених Конституцією та законами України.

Які права не можуть бути обмежені навіть під час війни

Стаття 64 Конституції України визначає перелік конституційних прав і свобод, які не можуть бути обмежені навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану.

До них належать:

рівність усіх громадян перед законом (стаття 24);

право на громадянство та неможливість його позбавлення (стаття 25);

невід'ємне право кожної людини на життя (стаття 27);

право на повагу до людської гідності (стаття 28);

право на свободу та особисту недоторканність (стаття 29);

право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів (стаття 40);

право на житло (стаття 47);

право на шлюб, заснований на добровільній згоді жінки та чоловіка (стаття 51);

рівність прав дітей незалежно від їхнього походження чи народження у шлюбі або поза ним (стаття 52);

право на судовий захист (стаття 55);

право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями чи діями органів влади (стаття 56);

право знати свої права та обов'язки (стаття 57);

відсутність зворотної дії законів у часі, крім випадків пом'якшення відповідальності (стаття 58);

право на професійну правничу допомогу (стаття 59);

право не виконувати явно злочинні накази чи розпорядження (стаття 60);

заборона двічі притягати особу до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (стаття 61);

презумпція невинуватості (стаття 62);

право не свідчити проти себе, членів сім'ї чи близьких родичів (стаття 63).

Саме ці конституційні гарантії залишаються незмінними незалежно від того, чи діє в країні мирний час, чи особливий правовий режим.

Які права можуть бути тимчасово обмежені

Водночас закон дозволяє державі на період воєнного стану вводити окремі тимчасові обмеження, якщо цього вимагають інтереси оборони та безпеки.

Зокрема, можуть застосовуватися:

обмеження свободи пересування;

встановлення комендантської години;

перевірка документів і транспортних засобів на блокпостах;

тимчасові обмеження проведення мирних зібрань, мітингів і демонстрацій;

спеціальні правила роботи підприємств, установ та організацій;

запровадження окремих інформаційних обмежень щодо діяльності засобів масової інформації або поширення певної інформації.

Під час дії воєнного стану не застосовуються норми статті 73 Кодексу законів про працю України, яка встановлює святкові та неробочі дні. Це передбачено Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Що відбувається зі свободою слова

Одне з найпоширеніших запитань стосується свободи слова.

Конституційне право на свободу вираження поглядів не скасовується навіть під час війни. Проте в умовах воєнного стану держава має право встановлювати окремі обмеження, якщо поширення певної інформації може створити загрозу обороноздатності чи національній безпеці.

Зокрема, законодавство встановлює відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі уповноваженими органами.

Разом із тим громадяни, як і раніше, мають право:

критикувати діяльність органів влади;

звертатися до журналістів і засобів масової інформації;

подавати звернення, скарги та електронні петиції;

висловлювати власну позицію щодо суспільно важливих питань у межах закону.

Водночас свобода слова не поширюється на дії, які можуть становити загрозу державній безпеці або містити ознаки кримінальних правопорушень.

Зокрема, законодавством передбачена відповідальність за:

заклики до насильницького повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (стаття 109 Кримінального кодексу України);

несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення чи розміщення ЗСУ та інших військових формувань у випадках, передбачених статтею 114-2 КК України.

погрози, насильство чи інші протиправні дії щодо військовослужбовців або представників органів державної влади у випадках, передбачених законодавством.

Отже, навіть в умовах воєнного стану конституційні права і свободи громадян залишаються гарантованими, а їх обмеження можливі лише у випадках і порядку, визначених законодавством.

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