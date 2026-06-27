Для українців за кордоном тестово запустили платформу «Додому»: що вона пропонує

У тестовому режимі запустили платформу «Додому», яка містить інформацію про повернення в Україну, державні сервіси, працевлаштування та соціальну підтримку.

фото: Мінсоцполітики

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В Україні запустили тестову версію цифрової платформи «Додому», призначеної для українців, які перебувають за кордоном і планують повернення до України. Про запуск сервісу повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Платформа «Додому» об'єднує актуальну інформацію про державні сервіси, українські громади, можливості працевлаштування, навчання, соціальної підтримки та інші інструменти, необхідні для підготовки до повернення й успішної реінтеграції в Україні. Крім того, користувачі можуть скористатися сервісом для формування персонального плану повернення та ухвалення поінформованих рішень щодо переїзду.

Окремий розділ присвячений Центрам єдності та організаціям Мережі єдності, що працюють за кордоном. Саме там українці можуть отримати консультації та практичну допомогу перед ухваленням рішення про повернення.

Крім того, на платформі представлена інформація про українські громади, які готові приймати громадян після їхнього повернення.

Користувачі можуть ознайомитися з даними про місцеву інфраструктуру, доступні послуги, вакансії та контактну інформацію.

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