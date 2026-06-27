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Для украинцев за границей тестово запустили платформу «Домой»: что она предлагает

10:37, 27 июня 2026
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В тестовом режиме запустили платформу «Домой», содержащую информацию о возвращении в Украину, государственных сервисах, трудоустройстве и социальной поддержке.
Для украинцев за границей тестово запустили платформу «Домой»: что она предлагает
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В Украине запустили тестовую версию цифровой платформы «Додому», предназначенной для украинцев, которые находятся за границей и планируют возвращение в Украину. О запуске сервиса сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

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Платформа «Додому» объединяет актуальную информацию о государственных сервисах, украинских громадах, возможностях трудоустройства, обучения, социальной поддержки и других инструментах, необходимых для подготовки к возвращению и успешной реинтеграции в Украине. Кроме того, пользователи могут воспользоваться сервисом для формирования персонального плана возвращения и принятия информированных решений относительно переезда.

Отдельный раздел посвящен Центрам единства и организациям Сети единства, работающим за границей. Именно там украинцы могут получить консультации и практическую помощь перед принятием решения о возвращении.

Кроме того, на платформе представлена информация об украинских громадах, готовых принимать граждан после их возвращения.

Пользователи могут ознакомиться с данными о местной инфраструктуре, доступных услугах, вакансиях и контактной информации.

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Украина Минсоцполитики граница

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