Влияет ли дальнейшая служба в ВСУ на ответственность за уклонение от мобилизации: позиция суда

Суд рассмотрел уголовное производство по обвинению мужчины в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, исследовав обстоятельства его неприбытия по боевой повестке в ТЦК, а также доказательства наличия или отсутствия законных оснований для отсрочки от призыва.

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Пулинский районный суд Житомирской области признал виновным военнослужащего в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, предусмотренном статьей 336 УК Украины.

Суд исследовал обстоятельства неявки по повестке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, оценил доказательства отсутствия права на отсрочку от мобилизации, а также учел дальнейшее прохождение обвиняемым военной службы при решении вопроса о назначении наказания.

Суть дела

В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины на основании Указа Президента Украины №69/2022 от 24 февраля 2022 года, утвержденного Законом Украины №2105-ІХ от 3 марта 2022 года, на всей территории Украины объявлена всеобщая мобилизация, которая продолжается.

Обвиняемый был признан военно-врачебной комиссией годным к прохождению военной службы и подлежал призыву во время всеобщей мобилизации. 22 июля 2024 года он получил под личную подпись боевую повестку, которой был уведомлен о необходимости прибыть 24 июля 2024 года в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для отправки на военную службу в ряды Вооруженных Сил Украины.

Несмотря на надлежащее уведомление и отсутствие предусмотренных законом оснований для отсрочки от призыва, в назначенный день в территориальный центр комплектования и социальной поддержки он не прибыл и о наличии уважительных причин не сообщил. Эти действия органом досудебного расследования были квалифицированы как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и подтвердил изложенные в обвинительном акте обстоятельства. Он пояснил, что в январе 2025 года был мобилизован, однако почти сразу попал на стационарное лечение, где перенес оперативное вмешательство. После выписки он пытался прибыть в воинскую часть, однако на контрольно-пропускном пункте его не допустили. Позже, в апреле 2026 года, сотрудники Военной службы правопорядка доставили его в одну из воинских частей, а с мая 2026 года он проходит военную службу.

Виновность обвиняемого подтверждалась не только его показаниями, но и совокупностью письменных доказательств, исследованных судом. В частности, суд учел сообщение территориального центра комплектования о совершении уголовного правонарушения, документы о прохождении военно-врачебной комиссии и признании лица годным к военной службе, мобилизационное распоряжение, документы воинского учета, приказ о призыве во время мобилизации, расписку о получении боевой повестки, материалы об отсутствии права на отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также подтверждение ознакомления обвиняемого с требованиями законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации.

Кроме того, суд исследовал информацию органов Пенсионного фонда Украины, территориального центра комплектования, учреждений здравоохранения, органов государственной регистрации актов гражданского состояния, органов социальной защиты населения, органа местного самоуправления и характеристику по месту жительства. Совокупность этих доказательств подтвердила, что по состоянию на 24 июля 2024 года обвиняемый не имел ни одного из предусмотренных законом оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Позиция суда

Оценив все доказательства в их совокупности по делу №292/1223/24, суд пришел к выводу, что виновность обвиняемого полностью доказана, а его действия правильно квалифицированы по статье 336 УК Украины как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд исходил из положений статей 50 и 65 УК Украины, согласно которым наказание должно быть необходимым и достаточным для исправления лица и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений. Суд учел степень тяжести уголовного правонарушения, данные о личности виновного, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Суд отметил, что уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 336 УК Украины, в соответствии со статьей 12 УК Украины относится к категории нетяжких преступлений.

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал активное содействие раскрытию уголовного правонарушения. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

Оценивая личность обвиняемого, суд учел, что он ранее не судим, женат, имеет постоянное место жительства, по месту проживания характеризуется удовлетворительно, не состоит на учете у психиатра и нарколога, а также проходит военную службу по мобилизации. Вместе с тем суд обратил внимание, что после призыва в январе 2025 года обвиняемый самовольно оставил воинскую часть, однако в апреле 2026 года вернулся к прохождению военной службы. Также суд учел, что с 20 января по 7 февраля 2025 года он находился на стационарном лечении и перенес оперативное вмешательство.

Ссылаясь на правовой вывод Верховного Суда, изложенный в постановлении от 4 октября 2022 года по делу №523/4890/19, суд подчеркнул, что наказание должно соответствовать принципам справедливости, соразмерности и индивидуализации, быть адекватным характеру совершенного уголовного правонарушения, степени его общественной опасности и данным о личности виновного. При этом процесс назначения наказания предусматривает последовательную оценку тяжести уголовного правонарушения, а также учет обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание и характеризующих личность обвиняемого.

Суд отдельно отметил, что общественная опасность уклонения от призыва во время мобилизации обусловлена особым периодом в государстве, связанным с вооруженной агрессией Российской Федерации, которая создала реальную угрозу государственной независимости Украины.

Объективная сторона данного уголовного правонарушения заключается в бездействии — уклонении от призыва по мобилизации любым способом. Суд установил, что обвиняемый не выполнил конституционную обязанность по защите Отечества, предусмотренную статьями 17 и 65 Конституции Украины, при этом объективных оснований для невыполнения такой обязанности у него не было.

Выводы суда

Принимая во внимание степень тяжести уголовного правонарушения, фактические обстоятельства дела, данные о личности обвиняемого, его семейное положение, отсутствие судимостей, прохождение военной службы по мобилизации, наличие смягчающего обстоятельства и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд пришел к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы в минимальном размере с применением статей 75 и 76 УК Украины.

По убеждению суда, освобождение от отбывания наказания с испытанием является соразмерным совершенному уголовному правонарушению, необходимым и достаточным для исправления осужденного и предупреждения новых уголовных правонарушений и не может считаться явно несправедливым вследствие чрезмерной мягкости либо суровости.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 УК Украины, назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы и на основании статьи 75 УК Украины освободил его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью один год.

На осужденного возложены обязанности, предусмотренные статьей 76 УК Украины, а надзор за ним поручен командиру воинской части по месту прохождения военной службы, а в случае увольнения с военной службы — уполномоченному органу по вопросам пробации по месту жительства.

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