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Пенсия при 37 годах стажа: какие выплаты можно получить в 2026 году

11:49, 27 июня 2026
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В 2026 году украинцы со страховым стажем 37–38 лет имеют право оформить пенсию в 60 лет.
Пенсия при 37 годах стажа: какие выплаты можно получить в 2026 году
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Продолжительность страхового стажа напрямую влияет не только на право человека выйти на пенсию, но и на размер будущих выплат. В соответствии с пенсионной реформой требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию постепенно повышаются.

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Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в 2026 году для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь:

  • в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;
  • в 63 года — от 23 лет страхового стажа;
  • в 65 лет — не менее 15 лет страхового стажа.

Таким образом, лица, накопившие 37 или 38 лет страхового стажа, полностью соответствуют требованиям для выхода на пенсию в 60 лет. Ждать достижения 63 или 65 лет им не нужно.

Однако сам по себе продолжительный страховой стаж не гарантирует высокой пенсии. На размер ежемесячных выплат также влияет размер официальной заработной платы, с которой работодатель уплачивал единый социальный взнос.

По расчетам, если человек имеет 37–38 лет страхового стажа и официально получал около 15 тысяч гривен в месяц, ориентировочный размер его пенсии составит примерно 6116–6198 гривен.

Если же работник продолжит работать до 65 лет, а его официальная заработная плата составит около 20 тысяч гривен, прогнозируемый размер пенсии увеличится почти вдвое — до 10 574–10 877 гривен в месяц.

Если страхового стажа недостаточно

Право на пенсию по возрасту имеют только граждане, выполнившие минимальные требования по страховому стажу. Если человек официально отработал менее 15 лет, пенсия по возрасту ему не назначается.

Вместе с тем это не означает, что такой человек останется без государственной поддержки. После достижения установленного возраста он может обратиться за назначением государственной социальной помощи. Ее размер определяется с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Таким образом, 37–38 лет страхового стажа дают возможность оформить пенсию уже по достижении 60-летнего возраста. В то же время для получения более высокой пенсии важное значение имеет не только количество отработанных лет, но и размер официального дохода, с которого на протяжении трудовой деятельности уплачивались страховые взносы.

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