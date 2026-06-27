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Пенсія за 37 років стажу: які виплати можна отримати у 2026 році

11:49, 27 червня 2026
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У 2026 році українці зі страховим стажем 37–38 років мають право оформити пенсію у 60 років.
Пенсія за 37 років стажу: які виплати можна отримати у 2026 році
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Тривалість страхового стажу безпосередньо впливає не лише на право людини вийти на пенсію, а й на розмір майбутніх виплат. Відповідно до пенсійної реформи вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію поступово зростають.

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Згідно статті 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», у 2026 році для призначення пенсії за віком необхідно мати:

  • у 60 років — не менше 33 років страхового стажу;
  • у 63 роки — від 23 років страхового стажу;
  • у 65 років — щонайменше 15 років страхового стажу.

Таким чином, особи, які накопичили 37 або 38 років страхового стажу, повністю відповідають вимогам для виходу на пенсію у 60 років. Додатково чекати досягнення 63 чи 65 років їм не потрібно.

Однак сам по собі тривалий страховий стаж не гарантує високої пенсії. На суму щомісячних виплат також впливає розмір офіційної заробітної плати, з якої роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок.

За розрахунками, якщо людина має 37–38 років страхового стажу та офіційно отримувала близько 15 тисяч гривень на місяць, орієнтовний розмір її пенсії становитиме приблизно 6116–6198 гривень.

Якщо ж працівник продовжить працювати до 65 років, а його офіційна зарплата становитиме близько 20 тисяч гривень, прогнозований розмір пенсії збільшиться майже удвічі — до 10 574–10 877 гривень на місяць.

Якщо страхового стажу недостатньо

Право на пенсію за віком мають лише громадяни, які виконали мінімальні вимоги щодо страхового стажу. Якщо людина офіційно відпрацювала менше ніж 15 років, пенсія за віком їй не призначається.

Водночас це не означає, що така особа залишиться без державної підтримки. Після досягнення встановленого віку вона може звернутися за призначенням державної соціальної допомоги. Її розмір визначається з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Отже, 37–38 років страхового стажу дають можливість оформити пенсію вже після досягнення 60-річного віку. Водночас для отримання більшої пенсії важливе значення має не лише кількість відпрацьованих років, а й розмір офіційного доходу, з якого протягом трудової діяльності сплачувалися страхові внески.

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