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Земля перейшла до нового власника посеред року: як розрахують податкове зобов'язання

13:01, 27 червня 2026
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Податківці пояснили, як визначається мінімальне податкове зобов'язання, якщо право власності або користування земельною ділянкою змінилося протягом року.
Земля перейшла до нового власника посеред року: як розрахують податкове зобов'язання
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Для розрахунку мінімального податкового зобов'язання важливим є фактичний період володіння або користування земельною ділянкою протягом календарного року.

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Як повідомили податківці з посиланням на відповідь Міністерства фінансів, якщо протягом календарного року земельна ділянка переходить від одного власника чи користувача до іншого, зокрема на умовах оренди, суборенди чи емфітевзису, МПЗ розподіляється між ними пропорційно часу користування.

Зокрема, попередній власник або користувач сплачує МПЗ за період із 1 січня до місяця, в якому припинилося його право на земельну ділянку. Новий власник або користувач сплачує мінімальне податкове зобов'язання починаючи з місяця набуття права на землю.

При цьому сума МПЗ включається до загального податкового зобов'язання кожного платника окремо — пропорційно фактичному періоду володіння або користування земельною ділянкою.

Таким чином, мінімальний річний розмір МПЗ, визначений Податковим кодексом України, коригується залежно від кількості місяців фактичного використання землі. Це дає змогу справедливо розподілити податкове навантаження між платниками та уникнути нарахування податкового зобов'язання за періоди, коли земельна ділянка фактично не перебувала в їхньому володінні чи користуванні.

Також нагадується, що відповідно до Податкового кодексу мінімальний річний розмір МПЗ становить не менше 700 гривень за гектар, а для земельних ділянок, де рілля займає понад 50% площі, — не менше 1400 гривень за гектар.

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