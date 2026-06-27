Земля перешла к новому собственнику в середине года: как рассчитают налоговое обязательство

Налоговики объяснили, как определяется минимальное налоговое обязательство, если право собственности или пользование земельным участком изменилось в течение года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для расчета минимального налогового обязательства важное значение имеет фактический период владения или пользования земельным участком в течение календарного года.

Как сообщили налоговики со ссылкой на ответ Министерства финансов, если в течение календарного года земельный участок переходит от одного собственника или пользователя к другому, в частности на условиях аренды, субаренды или эмфитевзиса, минимальное налоговое обязательство (МНО) распределяется между ними пропорционально времени пользования.

В частности, предыдущий собственник или пользователь уплачивает МНО за период с 1 января до месяца, в котором прекратилось его право на земельный участок. Новый собственник или пользователь уплачивает минимальное налоговое обязательство начиная с месяца приобретения права на землю.

При этом сумма МНО включается в общее налоговое обязательство каждого плательщика отдельно — пропорционально фактическому периоду владения или пользования земельным участком.

Таким образом, минимальный годовой размер МНО, определенный Налоговым кодексом Украины, корректируется в зависимости от количества месяцев фактического использования земли. Это позволяет справедливо распределить налоговую нагрузку между плательщиками и избежать начисления налогового обязательства за периоды, когда земельный участок фактически не находился в их владении или пользовании.

Также напоминается, что в соответствии с Налоговым кодексом минимальный годовой размер МНО составляет не менее 700 гривен за гектар, а для земельных участков, где пашня занимает более 50% площади, — не менее 1400 гривен за гектар.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.