В Житомирской области военнослужащий ударил полицейского возле ТЦК, когда туда доставили его сына: решение суда

Звягельский горрайонный суд Житомирской области рассмотрел уголовное производство в отношении военнослужащего, обвиняемого в умышленном причинении работнику полиции легких телесных повреждений.

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Звягельский горрайонный суд Житомирской области рассмотрел уголовное производство в отношении военнослужащего, которого обвиняли в умышленном причинении сотруднику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Обстоятельства дела

Суд установил, что инспекторы сектора реагирования патрульной полиции Звягельского районного отдела полиции ГУНП в Житомирской области во время несения службы выполняли служебные обязанности по обеспечению общественного порядка и реализации мобилизационных мероприятий на территории территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В это время на территорию ТЦК прибыл обвиняемый, который начал словесный конфликт с одним из полицейских. Как указано в приговоре, во время конфликта у него возник умысел на причинение сотруднику правоохранительного органа телесных повреждений.

Суд установил, что обвиняемый осознавал, что перед ним находится сотрудник полиции, исполняющий служебные обязанности, одетый в форменную одежду установленного образца со знаками различия и принадлежности к органу полиции и вооруженный табельным огнестрельным оружием.

Реализуя свой умысел, обвиняемый схватил полицейского за форменную одежду, после чего нанес ему удар головой в лицо, а затем еще один удар кулаком.

В результате потерпевший получил кровоподтек в области носа с переходом на окологлазничные области, перелом костей носа со смещением, кровоизлияние и ссадину слизистой оболочки верхней губы, а также краевой скол первого зуба верхней челюсти. Согласно заключению эксперта, эти повреждения отнесены к легким телесным повреждениям, повлекшим кратковременное расстройство здоровья.

Во время судебного разбирательства прокурор заявил ходатайство о рассмотрении дела в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 349 УПК Украины, без исследования доказательств, ограничившись исследованием данных, характеризующих личность обвиняемого, а также процессуальных документов, касающихся вещественных доказательств и судебных расходов.

Сторона защиты и потерпевший не возражали против такого порядка рассмотрения и дали на это добровольное и осознанное согласие.

Обвиняемый полностью признал свою вину и подтвердил, что обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, соответствуют действительности.

Он пояснил, что в тот день ему позвонил сын и сообщил, что сотрудники полиции везут его в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. После этого он прибыл в ТЦК, где увидел, как его сына вытащили из автомобиля. По словам обвиняемого, он пытался защитить сына, однако сотрудники полиции препятствовали этому.

Между ним и потерпевшим возник конфликт, во время которого, находясь в состоянии сильного гнева, он сначала ударил полицейского головой, а затем рукой. После этого к нему были применены наручники.

Обвиняемый также подтвердил, что во время конфликта осознавал, что потерпевший является сотрудником полиции, понимал противоправный характер своих действий, однако, по его словам, гнев затмил его мысли.

Он сообщил суду, что на момент рассмотрения дела его сын уже был мобилизован, однако ему неизвестно место прохождения им службы.

Также обвиняемый отметил, что гражданский иск признает частично — в размере 30 тыс. грн. Кроме того, он сообщил, что еще до вынесения приговора перечислил потерпевшему 15 тыс. грн почтовым переводом в качестве частичного возмещения морального вреда, однако потерпевший эти средства не получил.

В судебном заседании он искренне раскаялся в содеянном, согласился с юридической квалификацией своих действий и не возражал против проведения сокращенного судебного разбирательства.

Потерпевший полицейский пояснил, что во время несения службы был задержан сын обвиняемого как лицо, находившееся в розыске за нарушение правил воинского учета. После задержания его доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, куда впоследствии прибыл и обвиняемый.

По словам потерпевшего, последний вел себя агрессивно, пытался начать драку, поэтому он пытался его успокоить, однако в ответ получил удары.

Потерпевший отметил, что в результате полученных повреждений перенес операцию из-за перелома носа, проходил лечение в течение одного месяца и за этот период не получал заработную плату.

Кроме того, он сообщил суду, что после происшествия в социальных сетях, в частности в Facebook, были опубликованы материалы негативного характера, касавшиеся лично его, поэтому заявленный им размер морального вреда он считал обоснованным.

Позиция и выводы суда

Принимая во внимание, что обвиняемый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения при обстоятельствах, изложенных в обвинительном акте, правильно понимал содержание этих обстоятельств, а фактические обстоятельства уголовного производства не оспаривались ни одним из его участников, суд, руководствуясь частью третьей статьи 349 УПК Украины, с согласия всех участников процесса признал нецелесообразным исследование доказательств.

При этом суд разъяснил участникам производства, что в связи с применением такого порядка судебного разбирательства они будут лишены права оспаривать в апелляционном порядке обстоятельства, которые не были предметом спора.

Отдельно суд обратил внимание на практику Европейского суда по правам человека, в частности на решение от 27 февраля 1980 года по делу «Девеер против Бельгии». Суд указал, что государство и его судебные органы обязаны обеспечить надлежащую реализацию права на справедливый суд и при применении упрощенных процедур рассмотрения уголовных дел. В связи с этим суд должен проверить, не обусловлен ли выбор сокращенного рассмотрения исключительно желанием быстро завершить производство без полноценного судебного разбирательства, без привлечения внимания общественности или средств массовой информации, либо стремлением получить менее строгое наказание.

Суд пришел к выводу, что согласие обвиняемого на рассмотрение дела в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 349 УПК Украины, было добровольным и не связано с указанными обстоятельствами, поэтому оснований сомневаться в добровольности его позиции не установлено.

Исследовав материалы уголовного производства, характеризующие личность обвиняемого, суд признал доказанной его вину и пришел к выводу, что его действия правильно квалифицированы по части второй статьи 345 УК Украины как умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Во время судебных прений прокурор просил назначить обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы и освободить его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью три года и возложив обязанности, предусмотренные статьей 76 УК Украины.

Прокурор также обратил внимание суда на наличие двух обстоятельств, смягчающих наказание, а именно искреннего раскаяния и активного содействия раскрытию уголовного правонарушения.

Вместе с тем суд установил, что во время рассмотрения дела обвиняемый представил доказательства частичного добровольного возмещения морального вреда потерпевшему путем перечисления 15 тыс. грн, что подтверждалось платежным документом от 27 апреля 2026 года.

По мнению суда, такие действия свидетельствуют о стремлении обвиняемого частично загладить причиненный вред и о его критическом отношении к совершенному. С учетом положений части второй статьи 66 УК Украины суд признал частичное добровольное возмещение морального вреда еще одним обстоятельством, смягчающим наказание.

Обстоятельств, которые в соответствии с законом отягчают наказание, суд не установил.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учел степень тяжести уголовного правонарушения, которое в соответствии со статьей 12 УК Украины относится к нетяжким преступлениям, его характер, а также данные о личности обвиняемого.

Суд отметил, что обвиняемый ранее не судим, признал свою вину, не состоит на учете у врача-психиатра и нарколога, является военнослужащим, который неоднократно получал боевые ранения при выполнении задач по защите Украины.

Кроме того, суд учел положительную характеристику по месту службы, согласно которой обвиняемый проявил себя дисциплинированным и ответственным военнослужащим, неоднократно осуществлял боевые выходы на огневые позиции, во время которых спасал жизни раненых сослуживцев, за что был награжден медалью «Железный крест» и другими ведомственными наградами командования воинской части.

Также суд исходил из положений статей 50 и 65 УК Украины, согласно которым наказание должно быть необходимым и достаточным для исправления лица и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений.

Отдельно суд учел позицию потерпевшего, который не настаивал на назначении обвиняемому строгого наказания.

В приговоре отмечается, что наказание является мерой государственного принуждения, заключающейся в ограничении прав и свобод осужденного, однако прежде всего имеет исправительный и превентивный характер. Суд подчеркнул, что при назначении наказания должны применяться не чрезмерные, а только необходимые меры принуждения, а исправление лица является конечной целью наказания.

Исходя из принципов справедливости, соразмерности и индивидуализации наказания, суд согласился с прокурором относительно вида наказания, однако признал предложенный стороной обвинения срок лишения свободы и продолжительность испытательного срока чрезмерными.

С учетом этого суд по делу № 285/6411/25 пришел к выводу о необходимости назначить наказание в виде трех лет лишения свободы.

Вместе с тем суд не установил предусмотренных законом ограничений относительно возможности применения положений статьи 75 УК Украины и указал, что, учитывая личность обвиняемого, его отношение к совершенному, осознание противоправности своих действий и позицию прокурора, он не является лицом, опасным для общества.

В связи с этим суд пришел к выводу, что исправление обвиняемого возможно без изоляции от общества, поэтому освободил его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью один год и возложив предусмотренные статьей 76 УК Украины обязанности.

Суд отметил, что именно такое наказание будет соответствовать тяжести совершенного уголовного правонарушения, будет способствовать исправлению лица, предупреждению совершения новых преступлений, не станет для осужденного «личным чрезмерным бременем» и обеспечит справедливый баланс между интересами общества и требованиями защиты основных прав человека.

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