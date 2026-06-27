Что делать при солнечном ожоге: первая помощь, симптомы и как защитить кожу

Солнечный ожог может привести не только к покраснению кожи, но и к серьезным осложнениям, поэтому важно знать, что делать после ожога, как оказать первую помощь и как правильно защитить кожу от солнца.

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Летний отдых на пляже, у реки или просто длительное пребывание под открытым небом может закончиться солнечным ожогом. Несмотря на распространенное мнение, что это лишь временное покраснение кожи, медики подчеркивают: солнечный ожог является ее повреждением, вызванным ультрафиолетовым излучением. Если вовремя не оказать помощь или регулярно пренебрегать правилами защиты от солнца, это может иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия для здоровья.

Как возникает солнечный ожог и кто находится в группе риска

Солнечный ожог возникает вследствие чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей на кожу. Первые симптомы обычно появляются через несколько часов после пребывания на солнце, а максимальной выраженности достигают примерно через сутки.

Чаще всего солнечные ожоги получают люди со светлой кожей, дети, пожилые люди, а также те, кто длительное время находится на солнце без головного убора и солнцезащитного крема. При этом получить ожог можно даже в пасмурную погоду, поскольку значительная часть ультрафиолетового излучения проходит сквозь облака, а также отражается от воды, песка или светлого асфальта.

Как распознать солнечный ожог

Основными симптомами являются покраснение кожи, жжение, боль при прикосновении и ощущение жара в пораженном участке. Со временем могут появиться отек, зуд и шелушение. При более тяжелом повреждении на коже образуются волдыри.

Если человек длительное время находился под солнцем, к местным симптомам могут присоединиться головная боль, тошнота, озноб, повышение температуры тела, слабость или головокружение. Такие признаки могут свидетельствовать не только о солнечном ожоге, но и о перегреве организма.

Что нужно делать после получения ожога

После появления первых симптомов необходимо как можно быстрее перейти в прохладное место или тень и прекратить пребывание под прямыми солнечными лучами. Пораженную кожу рекомендуется охладить прохладным душем или компрессом, но не использовать для этого лед непосредственно на коже.

Также важно пить достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания, а для ухода за кожей использовать легкие увлажняющие средства или препараты на основе декспантенола либо алоэ вера. Если ожог сопровождается выраженной болью, после консультации с врачом или в соответствии с инструкцией можно применять безрецептурные обезболивающие или противовоспалительные препараты.

При этом врачи не рекомендуют прокалывать волдыри, так как это увеличивает риск инфицирования. Также не рекомендуется наносить на свежий ожог спиртовые растворы, жирные кремы, вазелин или различные народные средства, такие как масло или сметана, поскольку они могут ухудшить состояние кожи.

Какие риски представляют солнечные ожоги

Медики подчеркивают, что регулярные солнечные ожоги могут иметь серьезные последствия для здоровья. Они ускоряют старение кожи, способствуют появлению пигментных пятен и морщин, а также повышают риск развития предраковых изменений и злокачественных новообразований, в частности меланомы — одного из самых опасных видов рака кожи.

Особенно опасными считаются сильные солнечные ожоги, полученные в детском возрасте, поскольку они могут повышать риск развития онкологических заболеваний в будущем.

Медицинская помощь необходима, если солнечный ожог занимает большую площадь тела, на коже образовались многочисленные или крупные волдыри, повысилась температура тела, появились сильная головная боль, рвота, потеря сознания или признаки обезвоживания. Также консультация врача обязательна, если ожог получил маленький ребенок, пожилой человек или если на месте поражения появились признаки инфекции.

При резком ухудшении самочувствия, потере сознания или подозрении на тепловой удар необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.

Как правильно защищаться от солнца

Самым эффективным способом избежать солнечных ожогов остается профилактика. Специалисты советуют избегать пребывания под прямыми солнечными лучами в период наибольшей солнечной активности — примерно с 10:00 до 16:00. Перед выходом на улицу следует наносить солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не менее 30, а людям со светлой кожей — SPF 50+, обновляя его каждые два часа и после купания.

Кроме того, рекомендуется носить головной убор, солнцезащитные очки и легкую одежду светлых тонов, закрывающую плечи и руки. Не менее важно регулярно пить воду, поскольку достаточное потребление жидкости помогает организму легче переносить жару и снижает риск перегрева.

Соблюдение простых правил защиты от солнца поможет снизить риск солнечных ожогов, перегрева организма и других негативных последствий длительного воздействия ультрафиолетового излучения.

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