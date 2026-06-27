В Украине предлагают полностью запретить контактные зоопарки, а животных из таких заведений передать в специализированные реабилитационные центры.

фото из открытых источников

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Вопрос деятельности зоопарков в Украине уже не первый год остается предметом общественных обсуждений. В то же время наибольшие дискуссии вызывает именно работа контактных зоопарков, где животные находятся в постоянном непосредственном контакте с посетителями.

На разных уровнях поднимается вопрос о необходимости законодательного ограничения или полного запрета таких заведений. Сторонники соответствующих изменений подчеркивают, что постоянный тактильный контакт с людьми, шум и невозможность уединиться могут негативно сказываться на физическом и психологическом состоянии животных, а сам формат контактных зоопарков все чаще критикуют как не соответствующий современным принципам гуманного обращения с животными.

Война лишь обострила проблему содержания животных

Особую актуальность эта тема приобрела после начала полномасштабной войны. Из-за российских обстрелов и боевых действий в Украине пострадали десятки зоопарков, экопарков, приютов и центров спасения животных. Часть животных пришлось эвакуировать из опасных районов, многие учреждения столкнулись с перебоями в электроснабжении, водоснабжении, обеспечении кормами и ветеринарной помощью. В условиях военного положения вопрос обеспечения надлежащих условий содержания животных стал еще более чувствительным, а дискуссии о деятельности контактных зоопарков и недопущении эксплуатации животных в развлекательных целях получили новый импульс.

На этом фоне в Кабинет министров Украины зарегистрировали электронную петицию с призывом полностью запретить деятельность контактных зоопарков и любых других коммерческих объектов, где животные находятся в постоянном непосредственном контакте с посетителями.

Почему требуют запретить контактные зоопарки

В петиции отмечается, что ее целью является полный законодательный запрет деятельности контактных зоопарков и других коммерческих объектов, где животные находятся в постоянном непосредственном контакте с людьми.

Авторы обращения подчеркивают, что сегодня в Украине продолжает активно функционировать индустрия контактных зоопарков, которая, по их мнению, полностью противоречит принципам гуманности, европейским стандартам защиты животных и Закону Украины «О защите животных от жестокого обращения».

Среди главных причин необходимости закрытия таких заведений они называют постоянный стресс и разрушение психики животных. В документе отмечается, что дикие и домашние животные лишены возможности спрятаться, отдохнуть или уединиться, а постоянный тактильный контакт с посетителями, шум, крики и вспышки фотокамер приводят к хроническому стрессу, неврозам и глубоким психологическим травмам.

Также в петиции обращают внимание на ненадлежащие условия содержания. По словам авторов, животных нередко содержат в тесных вольерах, пластиковых боксах или клетках без надлежащего освещения, свежего воздуха и доступа к естественной среде. Из-за этого они лишены возможности реализовывать свои естественные поведенческие потребности.

Еще одним аргументом является травматизм и жестокое обращение. В документе говорится, что из-за неконтролируемого доступа людей, особенно детей, которые не всегда умеют рассчитывать силу, животные регулярно получают физические травмы. Кроме того, авторы утверждают, что для того, чтобы животные вели себя «тихо», их часто подвергают седации, используя успокоительные препараты.

Отдельно подчеркивается и угроза для здоровья людей. По мнению авторов обращения, подобные заведения часто не соблюдают санитарно-ветеринарные нормы, что создает риск передачи зооантропонозных инфекций — заболеваний, общих для людей и животных.

Кроме того, в петиции №41/010198-26эп отмечается, что содержание живых существ в режиме «игрушек с полным доступом» является негуманным, жестоким и формирует у молодого поколения ложное представление о том, что животное — это лишь бесправный объект для развлечения.

Какие изменения предлагают

Авторы петиции призывают разработать и внести изменения в законодательство, которые полностью запретят деятельность контактных зоопарков, выставок диких животных и других подобных развлекательных форматов. Кроме того, они предлагают усилить контроль и ответственность за нарушение условий содержания животных в обычных зоопарках.

Также в обращении предлагается изъять животных из действующих контактных зоопарков и передать их в специализированные реабилитационные центры либо обеспечить им надлежащие условия содержания без доступа посторонних лиц к тактильному контакту.

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