В Україні пропонують повністю заборонити контактні зоопарки, а тварин із таких закладів передати до спеціалізованих реабілітаційних центрів.

фото з відкритих джерел

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Питання діяльності зоопарків в Україні вже не перший рік залишається предметом суспільних обговорень. Водночас найбільше дискусій викликає саме робота контактних зоопарків, де тварини перебувають у постійному безпосередньому контакті з відвідувачами.

На різних рівнях порушується питання про необхідність законодавчого обмеження або повної заборони таких закладів. Прихильники відповідних змін наголошують, що постійний тактильний контакт із людьми, шум і неможливість усамітнитися можуть негативно позначатися на фізичному та психологічному стані тварин, а сам формат контактних зоопарків дедалі частіше критикують як такий, що не відповідає сучасним принципам гуманного поводження.

Війна лише загострила проблему утримання тварин

Особливої актуальності ця тема набула після початку повномасштабної війни. Через російські обстріли та бойові дії в Україні постраждали десятки зоопарків, екопарків, притулків і центрів порятунку тварин. Частину тварин довелося евакуйовувати із небезпечних територій, багато закладів переживали перебої з електропостачанням, водою, кормами та ветеринарною допомогою. В умовах воєнного стану питання забезпечення належних умов утримання тварин стало ще більш чутливим, а дискусії щодо діяльності контактних зоопарків і недопущення експлуатації тварин у розважальних цілях отримали новий поштовх.

На цьому тлі до Кабінету Міністрів України подали електронну петицію із закликом повністю заборонити діяльність контактних зоопарків та будь-яких інших комерційних об'єктів, де тварини перебувають у постійному безпосередньому контакті з відвідувачами.

Чому вимагають заборони контактних зоопарків

У петиції зазначається, що її метою є повна законодавча заборона діяльності контактних зоопарків та інших комерційних об'єктів, де тварини перебувають у постійному безпосередньому контакті з людьми.

Автори звернення наголошують, що сьогодні в Україні продовжує активно функціонувати індустрія контактних зоопарків, яка, на їхню думку, повністю суперечить принципам гуманності, європейським стандартам захисту тварин та Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Серед головних причин необхідності закриття таких закладів вони називають постійний стрес і руйнування психіки тварин. У документі зазначається, що дикі та домашні тварини позбавлені можливості сховатися, відпочити чи усамітнитися, а постійний тактильний контакт із відвідувачами, шум, крики та спалахи фотокамер призводять до хронічного стресу, неврозів і глибоких психологічних травм.

Також у петиції звертають увагу на неналежні умови утримання. За словами авторів, тварин нерідко тримають у тісних вольєрах, пластикових боксах чи клітках без належного освітлення, свіжого повітря та доступу до природного середовища. Через це вони позбавлені можливості реалізувати свої природні поведінкові потреби.

Ще одним аргументом є травматизм і жорстоке поводження. У документі йдеться, що через неконтрольований доступ людей, особливо дітей, які не завжди можуть розрахувати силу, тварини регулярно дістають фізичні травми. Крім того, автори стверджують, що для того, аби тварини поводилися «тихо», їх часто піддають седації, використовуючи заспокійливі препарати.

Окремо наголошується і на загрозі для здоров'я людей. На думку авторів звернення, подібні заклади часто не дотримуються санітарно-ветеринарних норм, що створює ризик передачі зооантропонозних інфекцій — хвороб, спільних для людей і тварин.

Крім того, у петиції №41/010198-26еп зазначається, що утримання живих істот у режимі «іграшок повного доступу» є негуманним, жорстоким та виховує в молодого покоління хибне уявлення про те, що тварина є лише безправним об'єктом для розваги.

Які зміни пропонують

Автори петиції закликають розробити та внести зміни до законодавства, які повністю заборонять діяльність контактних зоопарків, виставок диких тварин та інших подібних розважальних форматів. Крім того, вони пропонують посилити контроль та відповідальність за порушення умов утримання тварин у звичайних зоопарках.

Також у зверненні пропонується вилучити тварин із чинних контактних зоопарків та передати їх до спеціалізованих реабілітаційних центрів або забезпечити їм належні умови утримання без доступу сторонніх осіб до тактильного контакту.

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