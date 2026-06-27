Верховный Суд: без возобновления утраченного производства апелляционный суд не может решать процессуальные вопросы

Верховный Суд рассмотрел дело об обжаловании определения апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства по спору о признании отцовства и взыскании алиментов.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда пересмотрел дело о признании отцовства, внесении изменений в актовую запись о рождении ребенка и взыскании алиментов.

Суд пришел к выводу, что при отсутствии материалов судебного производства апелляционный суд не имел правовых оснований решать вопрос об открытии апелляционного производства без предварительного восстановления утраченного судебного производства.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с иском о признании ответчика отцом ее малолетнего ребенка, внесении соответствующих изменений в актовую запись о рождении, исключении сведений о другом лице как об отце ребенка и взыскании алиментов в размере одной четвертой части всех видов заработка (дохода) ответчика, но не менее 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста до достижения им совершеннолетия.

После принятия решения судом первой инстанции представитель ответчика в октябре 2024 года подал апелляционную жалобу и просил восстановить срок на ее подачу. В кассационной жалобе указывалось, что ответчик не был осведомлен о рассмотрении дела, не подписывал заявление о признании иска, на которое сослался апелляционный суд, а в период с ноября 2019 года по июнь 2023 года принимал участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Во время апелляционного рассмотрения было установлено, что бумажные материалы гражданского дела в суд, которому после начала военного положения была передана территориальная подсудность дел Новопсковского районного суда Луганской области, не поступали. Апелляционный суд получил только электронные материалы дела.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Новопсковский районный суд Луганской области решением от 12 ноября 2021 года иск удовлетворил. Суд признал ответчика отцом ребенка, обязал орган государственной регистрации актов гражданского состояния внести соответствующие изменения в актовую запись о рождении, а также взыскал с ответчика алименты в размере одной четвертой части его дохода, но не менее 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, начиная со дня принятия решения и до достижения ребенком совершеннолетия.

Днепровский апелляционный суд определением от 25 ноября 2024 года отказал в открытии апелляционного производства. Суд исходил из того, что ответчик был уведомлен о рассмотрении дела и подавал нотариально удостоверенное заявление о признании иска. Поскольку доказательств того, что это заявление подписало другое лицо, представлено не было, апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для восстановления срока на апелляционное обжалование и применил положения части второй статьи 358 ГПК Украины.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что право на апелляционный пересмотр дела является одним из основных принципов судопроизводства, гарантированным пунктом 8 части третьей статьи 129 Конституции Украины, а также составляющей права на справедливый суд, гарантированного статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Суд обратил внимание, что статьи 488–489 ГПК Украины предусматривают специальный процессуальный механизм восстановления полностью или частично утраченного судебного производства. Такое производство может быть восстановлено как по заявлению участника дела, так и по инициативе суда, а его восстановление является процессуальной гарантией реализации права лица на судебную защиту, включая право на пересмотр судебного решения в апелляционном и кассационном порядке.

Коллегия судей подчеркнула, что восстановление утраченного судебного производства является обязательной предпосылкой для решения любых процессуальных вопросов по делу. Без восстановления материалов производства решение вопроса об открытии апелляционного производства невозможно.

Верховный Суд установил, что на момент рассмотрения вопроса об открытии апелляционного производства материалы гражданского дела отсутствовали, поскольку бумажное производство в суд, которому была передана территориальная подсудность, не поступало. При таких обстоятельствах апелляционный суд преждевременно отказал в открытии апелляционного производства, не поставив вопрос о восстановлении утраченного судебного производства.

Суд также сослался на разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда Украины от 12 июня 2009 года № 2, а также на собственный правовой вывод, сформулированный в постановлении от 17 апреля 2024 года по делу № 2-1597/2003, согласно которым в случае утраты материалов дела суд должен прежде всего обеспечить их восстановление, а уже после этого решать вопрос о дальнейшем процессуальном движении дела.

Учитывая изложенное, Верховный Суд пришел к выводу, что определение апелляционного суда не соответствует требованиям законности и обоснованности, частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил определение Днепровского апелляционного суда и направил дело в суд апелляционной инстанции для продолжения рассмотрения.

При новом рассмотрении апелляционный суд должен решить вопрос о восстановлении утраченного судебного производства, после чего решить вопрос об открытии апелляционного производства.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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