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Землетрясения в Венесуэле нанесли ущерб на $6,7 млрд: ООН оценила масштабы разрушений

08:48, 27 июня 2026
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По оценке ООН, мощные землетрясения в Венесуэле повредили почти 2 млн зданий, нанесли стране прямые убытки на 6,7 млрд долларов и затронули около 8,6 млн человек.
Землетрясения в Венесуэле нанесли ущерб на $6,7 млрд: ООН оценила масштабы разрушений
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Разрушительные землетрясения, произошедшие на этой неделе в Венесуэле, повредили около 1,7 млн зданий и нанесли прямой экономический ущерб на сумму 6,7 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Предварительную оценку последствий опубликовала Программа развития ООН (ПРООН). По ее данным, прямые потери эквивалентны примерно 6% совокупного валового внутреннего продукта пяти наиболее пострадавших штатов страны, включая столицу Каракас и штат Яракуй, где находился эпицентр стихии.

Эксперты отмечают, что общий экономический ущерб может оказаться значительно выше. Если учитывать косвенные потери, их объем способен почти втрое превысить предварительную оценку.

Последствия землетрясений затронули около 8,6 млн человек. Наибольшие разрушения пришлись на северные регионы Венесуэлы. Из примерно 1,7 млн поврежденных зданий более 1,2 млн расположены в районах с сильными подземными толчками, еще около 5 тысяч объектов оказались в зонах с очень высокой интенсивностью сейсмической активности.

Как отмечает Bloomberg, по состоянию на утро пятницы официально сообщалось почти о 600 погибших, тогда как Reuters информирует, что число жертв уже превысило 900 человек. Ранения получили около трех тысяч человек. Кроме того, после основных подземных толчков сейсмологи зарегистрировали более 200 афтершоков.

В ООН предупреждают, что катастрофа может существенно осложнить восстановление экономики Венесуэлы, которая и без того находилась в сложном финансовом положении.

После смены власти в январе, произошедшей после операции США по захвату президента Николаса Мадуро, правительство Дельси Родригес сосредоточило усилия на наращивании добычи нефти и привлечении иностранных инвестиций.

Хотя нефтяная отрасль серьезно не пострадала от землетрясений, экономисты прогнозируют, что последствия стихии негативно скажутся на темпах восстановления экономики. Реакция финансовых рынков уже заметна: за последние две торговые сессии долларовые облигации Венесуэлы резко подешевели, а стоимость наиболее ликвидных бумаг снизилась до 48 центов за доллар — это самый низкий показатель с апреля.

Напомним, 24 июня Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,1 и 7,5. Значительные разрушения были зафиксированы в столице страны — Каракасе.

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Венесуэла ООН землетрясение

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