Землетруси у Венесуелі завдали збитків на $6,7 млрд: ООН оцінила масштаби руйнувань

За оцінкою ООН, потужні землетруси у Венесуелі пошкодили майже 2 млн будівель, завдали країні прямих збитків на 6,7 млрд доларів та зачепили близько 8,6 млн людей.

фото: Associated Press

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Руйнівні землетруси, що сталися цього тижня у Венесуелі, пошкодили близько 1,7 млн будівель і завдали прямих економічних збитків на суму 6,7 млрд доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

Попередню оцінку наслідків оприлюднила Програма розвитку ООН (ПРООН). За її даними, прямі втрати еквівалентні приблизно 6% сукупного валового внутрішнього продукту п'яти найбільш постраждалих штатів країни, серед яких столиця Каракас та штат Яракуй, де знаходився епіцентр стихії.

Експерти наголошують, що загальні економічні наслідки можуть виявитися значно більшими. Якщо врахувати непрямі збитки, їхній обсяг здатний перевищити попередню оцінку майже втричі.

Наслідки землетрусів зачепили близько 8,6 млн людей. Найбільших руйнувань зазнали північні регіони Венесуели. Із приблизно 1,7 млн пошкоджених будівель понад 1,2 млн розташовані в районах із сильними підземними поштовхами, ще близько 5 тисяч об'єктів опинилися в зонах із дуже високою інтенсивністю сейсмічної активності.

Як зазначає Bloomberg, станом на ранок п'ятниці офіційно повідомлялося майже про 600 загиблих, тоді як Reuters інформує, що кількість жертв уже перевищила 900 осіб. Поранення отримали близько трьох тисяч людей. Крім того, після основних поштовхів сейсмологи зафіксували понад 200 афтершоків.

В ООН попереджають, що катастрофа може суттєво ускладнити економічне відновлення Венесуели, яка й без того перебувала у складному фінансовому становищі.

Після зміни влади у січні, що відбулася після операції США із захоплення президента Ніколаса Мадуро, уряд Дельсі Родрігес робив ставку на нарощування видобутку нафти та залучення іноземних інвесторів.

Хоча нафтова галузь серйозно не постраждала від землетрусів, економісти прогнозують, що наслідки стихії негативно вплинуть на темпи відновлення економіки. Реакція фінансових ринків уже помітна: за останні дві торгові сесії доларові облігації Венесуели різко подешевшали, а вартість найліквідніших паперів знизилася до 48 центів за долар — це найнижчий показник із квітня.

Нагадаємо, 24 червня Венесуелу сколихнули два потужні землетруси магнітудою 7,1 та 7,5. Значних руйнувань зазнала столиця країни — Каракас.

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