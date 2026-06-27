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В Одесі підвищили вартість проїзду в маршрутках до 25 гривень

08:30, 27 червня 2026
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Із 27 червня в Одесі набув чинності новий тариф на проїзд у маршрутках — вартість однієї поїздки зросла з 20 до 25 гривень.
В Одесі підвищили вартість проїзду в маршрутках до 25 гривень
фото з відкритих джерел
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Відсьогодні, 27 червня, в Одесі почали діяти нові тарифи на проїзд у міських автобусах загального користування. Вартість однієї поїздки тепер становить 25 гривень. Про зміну ціни раніше повідомили в Одеській міській раді.

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Там наголосили, що місцева влада не встановлює тарифи на автобусні перевезення. Їх розраховують відповідно до затвердженої методики визначення вартості послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Попередній перегляд тарифів відбувся у грудні 2024 року, коли проїзд подорожчав до 20 гривень. Тоді розрахунки базувалися на вартості пального близько 55 гривень за літр. Водночас уже тоді прогнозувалося, що через інфляцію та збільшення витрат перевізників тариф доведеться переглядати повторно.

У міськраді пояснили, що тривале стримування вартості проїзду без компенсації різниці між чинним і економічно обґрунтованим тарифом могло б призвести до скорочення кількості автобусів на маршрутах, припинення обслуговування окремих напрямків, погіршення якості перевезень і виникнення ризиків для безпеки пасажирів.

Водночас, зважаючи на соціальну важливість питання, Департамент транспорту разом із перевізниками домовився встановити вартість проїзду на рівні 25 гривень. При цьому самі перевізники наполягали на підвищенні тарифу до 30 гривень.

Як відомо, у Києві з 15 липня 2026 року планують підвищити вартість проїзду в комунальному громадському транспорті — ціна разової поїздки становитиме 30 гривень.

 

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