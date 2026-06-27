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В Одессе повысили стоимость проезда в маршрутках до 25 гривен

08:30, 27 июня 2026
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С 27 июня в Одессе вступил в силу новый тариф на проезд в маршрутках – стоимость одной поездки выросла с 20 до 25 гривен.
В Одессе повысили стоимость проезда в маршрутках до 25 гривен
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С сегодняшнего дня, 27 июня, в Одессе начали действовать новые тарифы на проезд в городских автобусах общего пользования. Стоимость одной поездки теперь составляет 25 гривен. Об изменении цены ранее сообщили в Одесском городском совете.

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Там подчеркнули, что местные органы власти не устанавливают тарифы на автобусные перевозки. Их рассчитывают в соответствии с утвержденной методикой определения стоимости услуг пассажирского автомобильного транспорта.

Предыдущее повышение тарифа произошло в декабре 2024 года, когда стоимость проезда увеличилась до 20 гривен. Тогда расчеты основывались на цене топлива около 55 гривен за литр. При этом уже тогда прогнозировалось, что из-за инфляции и роста расходов перевозчиков тариф придется пересматривать повторно.

В горсовете пояснили, что длительное сдерживание стоимости проезда без компенсации перевозчикам разницы между действующим и экономически обоснованным тарифом могло привести к сокращению количества автобусов на маршрутах, отказу от обслуживания отдельных направлений, ухудшению качества перевозок и возникновению рисков для безопасности пассажиров.

В то же время, учитывая социальную значимость вопроса, Департамент транспорта совместно с перевозчиками договорился установить стоимость проезда на уровне 25 гривен. При этом сами перевозчики настаивали на повышении тарифа до 30 гривен.

Как известно, в Киеве с 15 июля 2026 года планируют повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте — цена разовой поездки составит 30 гривен.

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Одесса транспорт цены

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