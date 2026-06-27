Военное положение в Украине предусматривает ряд временных ограничений, в частности, свободы передвижения, комендантского часа, проведения мирных собраний, трудовых отношений и распространения отдельной информации.

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В Украине с 24 февраля 2022 года действует правовой режим военного положения, который был введён после начала полномасштабного вторжения РФ. Такое решение было принято с целью усиления обороноспособности государства, защиты его суверенитета и территориальной целостности, а также обеспечения надлежащего реагирования на вооружённую агрессию.

С тех пор Верховная Рада регулярно продлевает срок действия этого особого правового режима вместе с общей мобилизацией. В последний раз парламент принял соответствующее решение в апреле 2026 года, продлив военное положение и мобилизацию ещё на 90 дней — до 2 августа 2026 года. Это уже девятнадцатое голосование Верховной Рады.

За более чем четыре года жизни в условиях войны украинцы привыкли ко многим изменениям. Вместе с тем далеко не все граждане знают, какие именно правовые последствия имеет военное положение, какие права могут быть временно ограничены, а какие Конституция гарантирует независимо от любых чрезвычайных обстоятельств.

Этот вопрос приобретает особую актуальность накануне 30-й годовщины Конституции Украины. Основной Закон остаётся фундаментом украинской государственности даже в условиях войны, а перечень конституционных прав и свобод, которые не подлежат ограничению, является одним из ключевых элементов правовой защиты граждан.

Что означает военное положение

Военное положение — это специальный правовой режим, который может быть введён на всей территории Украины или в отдельных её регионах в случае вооружённой агрессии, реальной угрозы нападения либо возникновения опасности для независимости и территориальной целостности государства.

Его введение предоставляет органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления дополнительные полномочия, необходимые для организации обороны страны, отпора агрессору и устранения угроз национальной безопасности.

Одновременно законодательство предусматривает, что на период военного положения отдельные конституционные права и свободы граждан, а также права юридических лиц могут временно ограничиваться. Однако такие ограничения допускаются исключительно в пределах, определённых Конституцией и законами Украины.

Какие права не могут быть ограничены даже во время войны

Статья 64 Конституции Украины определяет перечень конституционных прав и свобод, которые не могут быть ограничены даже в условиях военного или чрезвычайного положения.

К ним относятся:

равенство всех граждан перед законом (статья 24);

право на гражданство и невозможность его лишения (статья 25);

неотъемлемое право каждого человека на жизнь (статья 27);

право на уважение человеческого достоинства (статья 28);

право на свободу и личную неприкосновенность (статья 29);

право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения либо лично обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления и к должностным и служебным лицам этих органов (статья 40);

право на жильё (статья 47);

право на брак, основанный на добровольном согласии женщины и мужчины (статья 51);

равенство прав детей независимо от их происхождения либо рождения в браке или вне его (статья 52);

право на судебную защиту (статья 55);

право на возмещение материального и морального ущерба, причинённого незаконными решениями или действиями органов власти (статья 56);

право знать свои права и обязанности (статья 57);

отсутствие обратной силы законов во времени, кроме случаев смягчения ответственности (статья 58);

право на профессиональную юридическую помощь (статья 59);

право не исполнять явно преступные приказы или распоряжения (статья 60);

запрет дважды привлекать лицо к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение (статья 61);

презумпция невиновности (статья 62);

право не свидетельствовать против себя, членов семьи или близких родственников (статья 63).

Именно эти конституционные гарантии остаются неизменными независимо от того, действует ли в стране мирное время или особый правовой режим.

Какие права могут быть временно ограничены

Вместе с тем закон позволяет государству на период военного положения вводить отдельные временные ограничения, если этого требуют интересы обороны и безопасности.

В частности, могут применяться:

ограничение свободы передвижения;

введение комендантского часа;

проверка документов и транспортных средств на блокпостах;

временные ограничения на проведение мирных собраний, митингов и демонстраций;

специальные правила работы предприятий, учреждений и организаций;

введение отдельных информационных ограничений относительно деятельности средств массовой информации или распространения определённой информации.

Во время действия военного положения не применяются нормы статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, устанавливающей праздничные и нерабочие дни. Это предусмотрено Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Что происходит со свободой слова

Один из самых распространённых вопросов касается свободы слова.

Конституционное право на свободу выражения взглядов не отменяется даже во время войны. Однако в условиях военного положения государство вправе устанавливать отдельные ограничения, если распространение определённой информации может создать угрозу обороноспособности или национальной безопасности.

В частности, законодательство устанавливает ответственность за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении Вооружённых Сил Украины либо других военных формирований, если такая информация не размещалась в открытом доступе уполномоченными органами.

Вместе с тем граждане, как и прежде, имеют право:

критиковать деятельность органов власти;

обращаться к журналистам и средствам массовой информации;

подавать обращения, жалобы и электронные петиции;

выражать собственную позицию по общественно важным вопросам в пределах закона.

Вместе с тем свобода слова не распространяется на действия, которые могут представлять угрозу государственной безопасности либо содержать признаки уголовных правонарушений.

В частности, законодательством предусмотрена ответственность за:

призывы к насильственному свержению конституционного строя либо захвату государственной власти (статья 109 Уголовного кодекса Украины);

несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ и других военных формирований в случаях, предусмотренных статьёй 114-2 УК Украины;

угрозы, насилие либо иные противоправные действия в отношении военнослужащих или представителей органов государственной власти в случаях, предусмотренных законодательством.

Таким образом, даже в условиях военного положения конституционные права и свободы граждан остаются гарантированными, а их ограничение возможно только в случаях и порядке, определённых законодательством.

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