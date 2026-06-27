  1. В Украине
  2. / Законодательство

Военное положение: какие права могут ограничить, а какие гарантирует Конституция

12:43, 27 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Военное положение в Украине предусматривает ряд временных ограничений, в частности, свободы передвижения, комендантского часа, проведения мирных собраний, трудовых отношений и распространения отдельной информации.
Военное положение: какие права могут ограничить, а какие гарантирует Конституция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине с 24 февраля 2022 года действует правовой режим военного положения, который был введён после начала полномасштабного вторжения РФ. Такое решение было принято с целью усиления обороноспособности государства, защиты его суверенитета и территориальной целостности, а также обеспечения надлежащего реагирования на вооружённую агрессию.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

С тех пор Верховная Рада регулярно продлевает срок действия этого особого правового режима вместе с общей мобилизацией. В последний раз парламент принял соответствующее решение в апреле 2026 года, продлив военное положение и мобилизацию ещё на 90 дней — до 2 августа 2026 года. Это уже девятнадцатое голосование Верховной Рады.

За более чем четыре года жизни в условиях войны украинцы привыкли ко многим изменениям. Вместе с тем далеко не все граждане знают, какие именно правовые последствия имеет военное положение, какие права могут быть временно ограничены, а какие Конституция гарантирует независимо от любых чрезвычайных обстоятельств.

Этот вопрос приобретает особую актуальность накануне 30-й годовщины Конституции Украины. Основной Закон остаётся фундаментом украинской государственности даже в условиях войны, а перечень конституционных прав и свобод, которые не подлежат ограничению, является одним из ключевых элементов правовой защиты граждан.

Что означает военное положение

Военное положение — это специальный правовой режим, который может быть введён на всей территории Украины или в отдельных её регионах в случае вооружённой агрессии, реальной угрозы нападения либо возникновения опасности для независимости и территориальной целостности государства.

Его введение предоставляет органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления дополнительные полномочия, необходимые для организации обороны страны, отпора агрессору и устранения угроз национальной безопасности.

Одновременно законодательство предусматривает, что на период военного положения отдельные конституционные права и свободы граждан, а также права юридических лиц могут временно ограничиваться. Однако такие ограничения допускаются исключительно в пределах, определённых Конституцией и законами Украины.

Какие права не могут быть ограничены даже во время войны

Статья 64 Конституции Украины определяет перечень конституционных прав и свобод, которые не могут быть ограничены даже в условиях военного или чрезвычайного положения.

К ним относятся:

  • равенство всех граждан перед законом (статья 24);
  • право на гражданство и невозможность его лишения (статья 25);
  • неотъемлемое право каждого человека на жизнь (статья 27);
  • право на уважение человеческого достоинства (статья 28);
  • право на свободу и личную неприкосновенность (статья 29);
  • право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения либо лично обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления и к должностным и служебным лицам этих органов (статья 40);
  • право на жильё (статья 47);
  • право на брак, основанный на добровольном согласии женщины и мужчины (статья 51);
  • равенство прав детей независимо от их происхождения либо рождения в браке или вне его (статья 52);
  • право на судебную защиту (статья 55);
  • право на возмещение материального и морального ущерба, причинённого незаконными решениями или действиями органов власти (статья 56);
  • право знать свои права и обязанности (статья 57);
  • отсутствие обратной силы законов во времени, кроме случаев смягчения ответственности (статья 58);
  • право на профессиональную юридическую помощь (статья 59);
  • право не исполнять явно преступные приказы или распоряжения (статья 60);
  • запрет дважды привлекать лицо к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение (статья 61);
  • презумпция невиновности (статья 62);
  • право не свидетельствовать против себя, членов семьи или близких родственников (статья 63).

Именно эти конституционные гарантии остаются неизменными независимо от того, действует ли в стране мирное время или особый правовой режим.

Какие права могут быть временно ограничены

Вместе с тем закон позволяет государству на период военного положения вводить отдельные временные ограничения, если этого требуют интересы обороны и безопасности.

В частности, могут применяться:

  • ограничение свободы передвижения;
  • введение комендантского часа;
  • проверка документов и транспортных средств на блокпостах;
  • временные ограничения на проведение мирных собраний, митингов и демонстраций;
  • специальные правила работы предприятий, учреждений и организаций;
  • введение отдельных информационных ограничений относительно деятельности средств массовой информации или распространения определённой информации.

Во время действия военного положения не применяются нормы статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, устанавливающей праздничные и нерабочие дни. Это предусмотрено Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Что происходит со свободой слова

Один из самых распространённых вопросов касается свободы слова.

Конституционное право на свободу выражения взглядов не отменяется даже во время войны. Однако в условиях военного положения государство вправе устанавливать отдельные ограничения, если распространение определённой информации может создать угрозу обороноспособности или национальной безопасности.

В частности, законодательство устанавливает ответственность за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении Вооружённых Сил Украины либо других военных формирований, если такая информация не размещалась в открытом доступе уполномоченными органами.

Вместе с тем граждане, как и прежде, имеют право:

  • критиковать деятельность органов власти;
  • обращаться к журналистам и средствам массовой информации;
  • подавать обращения, жалобы и электронные петиции;
  • выражать собственную позицию по общественно важным вопросам в пределах закона.

Вместе с тем свобода слова не распространяется на действия, которые могут представлять угрозу государственной безопасности либо содержать признаки уголовных правонарушений.

В частности, законодательством предусмотрена ответственность за:

  • призывы к насильственному свержению конституционного строя либо захвату государственной власти (статья 109 Уголовного кодекса Украины);
  • несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ и других военных формирований в случаях, предусмотренных статьёй 114-2 УК Украины;
  • угрозы, насилие либо иные противоправные действия в отношении военнослужащих или представителей органов государственной власти в случаях, предусмотренных законодательством.

Таким образом, даже в условиях военного положения конституционные права и свободы граждан остаются гарантированными, а их ограничение возможно только в случаях и порядке, определённых законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Конституция Конституция Украины военное положение

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

НБУ отменяет анонимные пополнения через терминалы: подтвердить операции можно будет только через мобильный телефон

Банк финансовой инклюзии и новые правила для терминалов: гид для пользователей.

Великая Палата объяснила, почему за действия «Беркута» во время Майдана должно отвечать государство

Государство может быть гражданским ответчиком в уголовном производстве, а возмещение вреда по статье 1174 ГК Украины не может одновременно возлагаться на должностное лицо и государство.

Военная служба — не уважительная причина: Верховный Суд подтвердил отказ в возврате ипотечной квартиры из-за пропуска исковой давности

Верховный Суд отказал в возврате ипотечной квартиры, проданной на торгах, из-за пропуска исковой давности и не признал военную службу уважительной причиной.

ТЦК без балаклав и только под видеозапись: комиссия предложила новые правила мобилизационных мероприятий

Комиссия Верховной Рады сообщила о выявленных во время мобилизационных мероприятий проблемах, в частности использовании балаклав, недостатках видеофиксации и пробелах при доставлении граждан в ТЦК.

Продать дом станет проще: Минюст исключил спорную норму из Порядка совершения нотариальных действий

Минюст исключил из Порядка совершения нотариальных действий основание для отказа в удостоверении договоров, связанных с недвижимостью.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]