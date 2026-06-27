Военное положение: какие права могут ограничить, а какие гарантирует Конституция
В Украине с 24 февраля 2022 года действует правовой режим военного положения, который был введён после начала полномасштабного вторжения РФ. Такое решение было принято с целью усиления обороноспособности государства, защиты его суверенитета и территориальной целостности, а также обеспечения надлежащего реагирования на вооружённую агрессию.
С тех пор Верховная Рада регулярно продлевает срок действия этого особого правового режима вместе с общей мобилизацией. В последний раз парламент принял соответствующее решение в апреле 2026 года, продлив военное положение и мобилизацию ещё на 90 дней — до 2 августа 2026 года. Это уже девятнадцатое голосование Верховной Рады.
За более чем четыре года жизни в условиях войны украинцы привыкли ко многим изменениям. Вместе с тем далеко не все граждане знают, какие именно правовые последствия имеет военное положение, какие права могут быть временно ограничены, а какие Конституция гарантирует независимо от любых чрезвычайных обстоятельств.
Этот вопрос приобретает особую актуальность накануне 30-й годовщины Конституции Украины. Основной Закон остаётся фундаментом украинской государственности даже в условиях войны, а перечень конституционных прав и свобод, которые не подлежат ограничению, является одним из ключевых элементов правовой защиты граждан.
Что означает военное положение
Военное положение — это специальный правовой режим, который может быть введён на всей территории Украины или в отдельных её регионах в случае вооружённой агрессии, реальной угрозы нападения либо возникновения опасности для независимости и территориальной целостности государства.
Его введение предоставляет органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления дополнительные полномочия, необходимые для организации обороны страны, отпора агрессору и устранения угроз национальной безопасности.
Одновременно законодательство предусматривает, что на период военного положения отдельные конституционные права и свободы граждан, а также права юридических лиц могут временно ограничиваться. Однако такие ограничения допускаются исключительно в пределах, определённых Конституцией и законами Украины.
Какие права не могут быть ограничены даже во время войны
Статья 64 Конституции Украины определяет перечень конституционных прав и свобод, которые не могут быть ограничены даже в условиях военного или чрезвычайного положения.
К ним относятся:
- равенство всех граждан перед законом (статья 24);
- право на гражданство и невозможность его лишения (статья 25);
- неотъемлемое право каждого человека на жизнь (статья 27);
- право на уважение человеческого достоинства (статья 28);
- право на свободу и личную неприкосновенность (статья 29);
- право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения либо лично обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления и к должностным и служебным лицам этих органов (статья 40);
- право на жильё (статья 47);
- право на брак, основанный на добровольном согласии женщины и мужчины (статья 51);
- равенство прав детей независимо от их происхождения либо рождения в браке или вне его (статья 52);
- право на судебную защиту (статья 55);
- право на возмещение материального и морального ущерба, причинённого незаконными решениями или действиями органов власти (статья 56);
- право знать свои права и обязанности (статья 57);
- отсутствие обратной силы законов во времени, кроме случаев смягчения ответственности (статья 58);
- право на профессиональную юридическую помощь (статья 59);
- право не исполнять явно преступные приказы или распоряжения (статья 60);
- запрет дважды привлекать лицо к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение (статья 61);
- презумпция невиновности (статья 62);
- право не свидетельствовать против себя, членов семьи или близких родственников (статья 63).
Именно эти конституционные гарантии остаются неизменными независимо от того, действует ли в стране мирное время или особый правовой режим.
Какие права могут быть временно ограничены
Вместе с тем закон позволяет государству на период военного положения вводить отдельные временные ограничения, если этого требуют интересы обороны и безопасности.
В частности, могут применяться:
- ограничение свободы передвижения;
- введение комендантского часа;
- проверка документов и транспортных средств на блокпостах;
- временные ограничения на проведение мирных собраний, митингов и демонстраций;
- специальные правила работы предприятий, учреждений и организаций;
- введение отдельных информационных ограничений относительно деятельности средств массовой информации или распространения определённой информации.
Во время действия военного положения не применяются нормы статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, устанавливающей праздничные и нерабочие дни. Это предусмотрено Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».
Что происходит со свободой слова
Один из самых распространённых вопросов касается свободы слова.
Конституционное право на свободу выражения взглядов не отменяется даже во время войны. Однако в условиях военного положения государство вправе устанавливать отдельные ограничения, если распространение определённой информации может создать угрозу обороноспособности или национальной безопасности.
В частности, законодательство устанавливает ответственность за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении Вооружённых Сил Украины либо других военных формирований, если такая информация не размещалась в открытом доступе уполномоченными органами.
Вместе с тем граждане, как и прежде, имеют право:
- критиковать деятельность органов власти;
- обращаться к журналистам и средствам массовой информации;
- подавать обращения, жалобы и электронные петиции;
- выражать собственную позицию по общественно важным вопросам в пределах закона.
Вместе с тем свобода слова не распространяется на действия, которые могут представлять угрозу государственной безопасности либо содержать признаки уголовных правонарушений.
В частности, законодательством предусмотрена ответственность за:
- призывы к насильственному свержению конституционного строя либо захвату государственной власти (статья 109 Уголовного кодекса Украины);
- несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ и других военных формирований в случаях, предусмотренных статьёй 114-2 УК Украины;
- угрозы, насилие либо иные противоправные действия в отношении военнослужащих или представителей органов государственной власти в случаях, предусмотренных законодательством.
Таким образом, даже в условиях военного положения конституционные права и свободы граждан остаются гарантированными, а их ограничение возможно только в случаях и порядке, определённых законодательством.
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