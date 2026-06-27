Яке покарання загрожує за незаконне зберігання зброї, коли можна уникнути кримінальної відповідальності та в яких випадках потрібен дозвіл на пневматичну зброю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні значно побільшало випадків, коли громадяни знаходять зброю, боєприпаси або інші небезпечні предмети. Водночас далеко не всі знають, що навіть відсутність наміру використати таку зброю не звільняє від кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання.

За що можуть притягнути до кримінальної відповідальності

Питання незаконного поводження зі зброєю врегульоване статтею 263 Кримінального кодексу України.

Під кримінальну відповідальність підпадають незаконні носіння, придбання, зберігання, передача або збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв, якщо особа не має передбаченого законом дозволу.

Водночас ці положення не поширюються на гладкоствольну мисливську зброю, яка може законно перебувати у власності громадян за умови оформлення відповідних дозвільних документів.

Окремою частиною статті 263 КК України встановлена відповідальність за незаконне носіння, виготовлення, ремонт або збут холодної зброї, зокрема кастетів, кинджалів та інших предметів, спеціально призначених для ураження людини.

Яке покарання загрожує за незаконне зберігання вогнепальної зброї

Частина перша статті 263 Кримінального кодексу України передбачає, що незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами або вибуховими пристроями без відповідного дозволу карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Таким чином, для незаконного зберігання саме вогнепальної зброї законом не передбачено можливості обмежитися лише штрафом.

Якщо ж ідеться про холодну зброю, санкція є менш суворою. Суд залежно від обставин справи може призначити:

штраф до 68 тис. грн;

громадські роботи;

пробаційний нагляд;

обмеження волі;

позбавлення волі строком до трьох років.

Кримінальний кодекс окремо встановлює відповідальність не лише за незаконне зберігання, а й за виготовлення, переробку чи ремонт зброї. Такі дії передбачені статтею 263-1 КК України.

За незаконне виготовлення, переробку або ремонт вогнепальної зброї, а також за незаконне виготовлення боєприпасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Якщо такі дії вчинені повторно або групою осіб за попередньою змовою, максимальний строк покарання може становити до десяти років. Для організованої групи закон передбачає покарання до дванадцяти років позбавлення волі.

Коли можна уникнути кримінальної відповідальності

Закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності. Особа не нестиме відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, якщо добровільно здасть вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої до уповноважених органів.

Саме тому у разі виявлення зброї або боєприпасів фахівці рекомендують не залишати їх удома та не перевозити самостійно, а невідкладно повідомити правоохоронні органи чи відповідні військові підрозділи.

Чи звільняє воєнний стан від відповідальності

Сам факт запровадження воєнного стану не означає автоматичного звільнення особи від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї.

Стаття 43 Кримінального кодексу України передбачає, що кримінальна відповідальність не настає лише у випадках використання зброї, боєприпасів або вибухових речовин під час відсічі збройної агресії проти України та заподіяння шкоди особам, які беруть участь у такій агресії.

Водночас ця норма не легалізує незаконне зберігання зброї. Таку правову позицію підтвердив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду у справі №607/18500/23.

Чи потрібен дозвіл на пневматичну зброю

Порядок придбання, зберігання та використання пневматичної зброї в Україні регулюється не окремим законом, а низкою нормативно-правових актів. Основними з них є постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року №576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему» та Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї, затверджена наказом МВС України від 21 серпня 1998 року №622. У разі порушення встановлених правил також застосовуються норми Кодексу України про адміністративні правопорушення або Кримінального кодексу України — залежно від характеру правопорушення.

Відповідно до Положення про дозвільну систему та Інструкції МВС №622, дозвільна система поширюється на пневматичну зброю, яка одночасно відповідає двом критеріям:

має калібр понад 4,5 мм;

забезпечує швидкість польоту кулі понад 100 метрів за секунду.

Саме для такої пневматичної зброї необхідно оформлювати дозвільні документи у встановленому законодавством порядку.

Якщо хоча б одна із зазначених характеристик відсутня, така пневматична зброя не підпадає під дозвільну систему. Вона може бути придбана повнолітніми особами без отримання дозволу, за умови дотримання інших вимог законодавства щодо її використання та обігу.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що відсутність законодавчого регулювання обігу зброї створює ситуацію, де будь-який засіб захисту ставить власника під підозру.

Президент Володимир Зеленський закликав переглянути правила застосування зброї для захисту людей. Це сталося після теракту в Києві 18 квітня.

Раніше глава МВС Ігор Клименко зазначав, що закон про обіг цивільної зброї винесуть на публічне обговорення: МВС хоче узгодити єдиний підхід.

Також Міністр зазначав, що для реалізації такої ініціативи необхідно розбудувати відповідну інфраструктуру — від стрілецьких тирів до систем зберігання зброї, а також внести зміни до кримінального законодавства, зокрема в частині визначення меж самооборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.