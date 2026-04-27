Закон про обіг цивільної зброї винесуть на публічне обговорення: МВС хоче узгодити єдиний підхід

Консультації за участі експертів, військових і депутатів планують провести вже цього або наступного тижня.

Міністерство внутрішніх справ готується провести публічні консультації щодо законодавчого врегулювання обігу цивільної зброї вже цього або наступного тижня.

За словами міністра Ігоря Клименка, до обговорення планують залучити широкий спектр учасників — представників медіа, профільних експертів, народних депутатів і військових. У МВС наголошують: йдеться про загальнонаціональний діалог.

У відомстві прагнуть визначити поточний стан регулювання та напрацювати єдиний підхід. Як підкреслив міністр, закон про цивільну зброю має бути уніфікованим для всієї країни й не може підмінятися підзаконними актами.

Окремо Клименко акцентував на питанні безпеки громадян як під час війни, так і після її завершення, назвавши його ключовим у дискусії.

У МВС розраховують, що в результаті консультацій вдасться сформувати узгоджену позицію щодо майбутнього закону.

«Тому я думаю, що ми спільно зможемо знайти спільний знаменник», — сказав він у коментарі журналістам.

