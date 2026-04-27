Закон об обороте гражданского оружия вынесут на публичное обсуждение: МВД хочет согласовать единый подход

Консультации с участием экспертов, военных и депутатов планируют провести уже на этой или следующей неделе.

Министерство внутренних дел готовится провести публичные консультации по законодательному регулированию оборота гражданского оружия уже на этой или следующей неделе.

По словам министра Игоря Клименко, к обсуждению планируют привлечь широкий круг участников — представителей медиа, профильных экспертов, народных депутатов и военных. В МВД подчеркивают: речь идет об общенациональном диалоге.

В ведомстве стремятся определить текущее состояние регулирования и выработать единый подход. Как отметил министр, закон о гражданском оружии должен быть унифицированным для всей страны и не может подменяться подзаконными актами.

Отдельно Клименко акцентировал на вопросе безопасности граждан как во время войны, так и после ее завершения, назвав его ключевым в дискуссии.

В МВД рассчитывают, что в результате консультаций удастся сформировать согласованную позицию относительно будущего закона.

«Поэтому я думаю, что мы совместно сможем найти общий знаменатель», — сказал он в комментарии журналистам.

