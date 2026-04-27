Закон об обороте гражданского оружия вынесут на публичное обсуждение: МВД хочет согласовать единый подход

18:42, 27 апреля 2026
Консультации с участием экспертов, военных и депутатов планируют провести уже на этой или следующей неделе.
Закон об обороте гражданского оружия вынесут на публичное обсуждение: МВД хочет согласовать единый подход
Министерство внутренних дел готовится провести публичные консультации по законодательному регулированию оборота гражданского оружия уже на этой или следующей неделе.

По словам министра Игоря Клименко, к обсуждению планируют привлечь широкий круг участников — представителей медиа, профильных экспертов, народных депутатов и военных. В МВД подчеркивают: речь идет об общенациональном диалоге.

В ведомстве стремятся определить текущее состояние регулирования и выработать единый подход. Как отметил министр, закон о гражданском оружии должен быть унифицированным для всей страны и не может подменяться подзаконными актами.

Отдельно Клименко акцентировал на вопросе безопасности граждан как во время войны, так и после ее завершения, назвав его ключевым в дискуссии.

В МВД рассчитывают, что в результате консультаций удастся сформировать согласованную позицию относительно будущего закона.

«Поэтому я думаю, что мы совместно сможем найти общий знаменатель», — сказал он в комментарии журналистам.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Авансы, долги и контроль иностранных доходов: налоговая разъяснила, что меняется для бизнеса и ФЛП

Новые разъяснения ГНС формируют практику налогового контроля, которая охватывает как внутренние операции, так и расчеты с нерезидентами.

НАБУ стремится получить исключительные полномочия в расследованиях: следствие без сроков, обыски без понятых и право преследовать главу СБУ

Отказ от судебного надзора и расширение полномочий детективов обосновываются потребностью ускорить расследование, несмотря на потенциальную угрозу праву на защиту.

Отрицания Голодомора должностными лицами или в медиа будут наказываться до 7 лет заключения

В Раде предлагают уголовную ответственность за отрицание Голодомора как геноцида.

Военным разрешат ввозить авто без налогов — но с ограничениями

Новое законодательство позволит военнослужащим оформить транспорт в частную собственность без уплаты пошлины.

Комитет Рады собирается для рассмотрения законопроекта о возобновлении конкурсов на государственную службу

Конкурсы на государственную службу будут возобновлять согласно установленному графику.

