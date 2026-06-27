Латвія планує продовжити посилений режим охорони державного кордону через нелегальну міграцію

МВС Латвії має намір продовжити посилений режим охорони державного кордону до кінця 2026 року.

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Міністерство внутрішніх справ Латвії має намір звернутися до уряду з пропозицією продовжити дію посиленого режиму охорони державного кордону в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугавському та Резекненському краях, а також у Даугавпілсі до 31 грудня 2026 року.

У МВС пояснюють необхідність такого рішення збереженням підвищених ризиків для безпеки на східному кордоні країни. Насамперед йдеться про триваючі спроби незаконного перетину державного кордону, причому найбільший міграційний тиск, як і раніше, фіксується на латвійсько-білоруській ділянці.

У відомстві також наголошують на ризиках гібридних загроз і можливих провокацій, а також на небезпеці контрабанди та інших форм транскордонної злочинності. Крім того, важливо забезпечити постійну готовність прикордонних і правоохоронних служб до реагування на потенційні виклики.

У МВС вважають, що продовження посиленого режиму охорони дозволить ефективніше запобігати незаконному проникненню на територію країни поза офіційними пунктами пропуску та припиняти спроби нелегального перетину кордону. Наразі цей режим діє до 30 червня.

За даними латвійських прикордонників, від початку 2026 року вже було попереджено 6362 спроби незаконного перетину державного кордону. Для порівняння, у 2025 році Державна прикордонна служба Латвії не допустила незаконного в'їзду 12 046 осіб через кордон із Білоруссю.

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