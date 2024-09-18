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На Десне зафиксирован критически низкий уровень воды – второй рекорд за столетие

20:28, 18 сентября 2024
Жара и сухая погода продолжают влиять на уровень воды в Десне.
На Десне зафиксирован критически низкий уровень воды – второй рекорд за столетие
Источник фото: desna-buvr.gov.ua
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На реке Десна наблюдается критически минимальный уровень воды из-за периода маловодья. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

18 сентября на гидрологическом посту села Летки зафиксировали уровень воды в 71 см. Такой показатель наблюдается второй раз за всю историю наблюдений с 1923 года. Впервые аналогичный минимум был зафиксирован с 28 августа по 7 сентября 2019 года.

Причиной такого явления является сухая и жаркая погода, которая вызвала снижение уровней воды в реках Киевской области, о чем ранее предупреждали в Укргидрометцентре. В течение августа уровень воды в реках снизился на 5-15 см. Водность рек уменьшилась до 21-50% от месячной нормы, а в реке Стугна с 20 августа наблюдается пересыхание русла.

Несмотря на это, качество воды в реке Десна на Киевщине, в частности в местах водозаборов, остается в пределах нормы. В Броварах даже фиксируют улучшение химических показателей воды.

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