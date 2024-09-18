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В Офисе Президента назвали главные положения плана победы Украины

15:58, 18 сентября 2024
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк раскрыл детали о плане победы Украины, который представит Владимир Зеленский.
В Офисе Президента назвали главные положения плана победы Украины
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План победы Украины, который представит Президент Владимир Зеленский на Генассамблее ООН, не просто предложение, а четкое понимание того, что означает современная война. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «РБК-Украина».

Подоляк перечислил главные положения плана.

В частности, он включает в себя:

  • военный пакет, который будет четко структурирован в соответствии с сегодняшним этапом войны и анализом того, что происходит в Курской области с точки зрения использования отечественного вооружения;
  • патетическое принуждение россии, которое заключается в том, что Украина самостоятельно избирает свою роль в глобальном политическом процессе и имеет право быть членом любого альянса. Требования каких-либо третьих стран не должны влиять на мнение других;
  • экономический стимул, чтобы заставить россию адекватно воспринимать реальность. Это касается наращивания существенных инвестиций в военное производство на территории Украины, а также аудит санкций, работающих против страны-террориста;
  • дипломатическое давление на россию. Этот шаг является отдельной темой, поскольку требует работы со странами нейтрального пояса, которые не осознают, что россия разрушает международное право, в рамках которого они могут доминировать и иметь возможность формировать другие альянсы.

«Это не только предложение со стороны Украины. Это как раз совершенно четкое понимание, что такое современная война, за что воюет россия и какие нужны инструменты, в каком количестве и сколько это стоит для того, чтобы можно было эту войну правильно финализовать. И это не вопрос предложений. Это вопрос абсолютной логики процесса», - добавил Подоляк.

Напомним, Зеленский представит план победы Украины на Генассамблее ООН после выступления Байдена. Также Президент заявил, что лично представит план победы Джо Байдену и кандидатам в президенты США.

Ранее мы писали, что в Офисе Президента опровергли, что в плане победы будет норма о заморозке войны на некоторых участках фронта.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил основные пункты плана победы, который покажет Джо Байдену. Зеленский подтвердил, что будет говорить с Байденом о том, как усилить позиции Украины перед вторым саммитом мира.

Добавим, Джек Салливан заявил, что мирный план не должен быть навязан Украине извне.

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