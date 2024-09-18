В Офисе Президента назвали главные положения плана победы Украины

План победы Украины, который представит Президент Владимир Зеленский на Генассамблее ООН, не просто предложение, а четкое понимание того, что означает современная война. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «РБК-Украина».
Подоляк перечислил главные положения плана.
В частности, он включает в себя:
«Это не только предложение со стороны Украины. Это как раз совершенно четкое понимание, что такое современная война, за что воюет россия и какие нужны инструменты, в каком количестве и сколько это стоит для того, чтобы можно было эту войну правильно финализовать. И это не вопрос предложений. Это вопрос абсолютной логики процесса», - добавил Подоляк.
Напомним, Зеленский представит план победы Украины на Генассамблее ООН после выступления Байдена. Также Президент заявил, что лично представит план победы Джо Байдену и кандидатам в президенты США.
Ранее мы писали, что в Офисе Президента опровергли, что в плане победы будет норма о заморозке войны на некоторых участках фронта.
Кроме того, Владимир Зеленский сообщил основные пункты плана победы, который покажет Джо Байдену. Зеленский подтвердил, что будет говорить с Байденом о том, как усилить позиции Украины перед вторым саммитом мира.
Добавим, Джек Салливан заявил, что мирный план не должен быть навязан Украине извне.
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