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У Офісі Президента назвали головні положення плану перемоги України

15:58, 18 вересня 2024
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розкрив деталі про план перемоги України, який представить Володимир Зеленський.
У Офісі Президента назвали головні положення плану перемоги України
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План перемоги України, який Президент Володимир Зеленський представить на Генасамблеї ООН, не просто пропозиція, а чітке розуміння того, що означає сучасна війна. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «РБК-Україна».

Подоляк перерахував головні положення плану.

Зокрема, він включає в себе:

  • військовий пакет, який буде чітко структурований у відповідності до сьогоднішнього етапу війни й аналізу того, що відбувається у Курській області з точки зору використання вітчизняного озброєння;
  • патетичний примус росії, який полягає у тому, що Україна самостійно обирає свою роль у глобальному політичному процесі й має право бути членом будь-якого альянсу. Вимоги якихось третіх країн не повинні впливати на думку інших;
  • економічний стимул, щоб змусити росію адекватно сприймати реальність. Це стосується нарощування суттєвих інвестицій у військове виробництво на території України, а також аудит санкцій, які працюють проти країни-терориста;
  • дипломатичний тиск на росію. Цей крок є окремою темою, оскільки потребує роботи із країнами нейтрального поясу, які не усвідомлюють, що рф  руйнує міжнародне право в рамках якого вони й можуть домінувати та мати можливість формувати інші альянси.

«Це не те що пропозиція з боку України. Це якраз таки абсолютно чітке розуміння що таке сучасна війна, за що воює росія і які потрібні інструменти, в якій кількості і скільки це вартує для того, щоб можна було цю війну правильно фіналізувати. І це не питання пропозицій. Це питання абсолютної логіки процесу», - додав Подоляк.

Нагадаємо, Зеленський представить план перемоги України на Генасамблеї ООН після виступу Байдена. Також Президент заявив, що особисто представить план перемоги Джо Байдену та кандидатам у президенти США.

Раніше ми писали, що в Офісі Президента спростували, що в плані перемоги буде норма про заморозку війни на деяких ділянках фронту.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив основні пункти плану перемоги, який покаже Джо Байдену. Зеленський підтвердив, що буде говорити з Байденом про те, як посилити позиції України перед другим самітом миру.

Додамо, Джек Салліван заявив, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні.

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