У Офісі Президента назвали головні положення плану перемоги України

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розкрив деталі про план перемоги України, який представить Володимир Зеленський.

План перемоги України, який Президент Володимир Зеленський представить на Генасамблеї ООН, не просто пропозиція, а чітке розуміння того, що означає сучасна війна. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «РБК-Україна».

Подоляк перерахував головні положення плану.

Зокрема, він включає в себе:

військовий пакет, який буде чітко структурований у відповідності до сьогоднішнього етапу війни й аналізу того, що відбувається у Курській області з точки зору використання вітчизняного озброєння;

патетичний примус росії, який полягає у тому, що Україна самостійно обирає свою роль у глобальному політичному процесі й має право бути членом будь-якого альянсу. Вимоги якихось третіх країн не повинні впливати на думку інших;

економічний стимул, щоб змусити росію адекватно сприймати реальність. Це стосується нарощування суттєвих інвестицій у військове виробництво на території України, а також аудит санкцій, які працюють проти країни-терориста;

дипломатичний тиск на росію. Цей крок є окремою темою, оскільки потребує роботи із країнами нейтрального поясу, які не усвідомлюють, що рф руйнує міжнародне право в рамках якого вони й можуть домінувати та мати можливість формувати інші альянси.

«Це не те що пропозиція з боку України. Це якраз таки абсолютно чітке розуміння що таке сучасна війна, за що воює росія і які потрібні інструменти, в якій кількості і скільки це вартує для того, щоб можна було цю війну правильно фіналізувати. І це не питання пропозицій. Це питання абсолютної логіки процесу», - додав Подоляк.

Нагадаємо, Зеленський представить план перемоги України на Генасамблеї ООН після виступу Байдена. Також Президент заявив, що особисто представить план перемоги Джо Байдену та кандидатам у президенти США.

Раніше ми писали, що в Офісі Президента спростували, що в плані перемоги буде норма про заморозку війни на деяких ділянках фронту.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив основні пункти плану перемоги, який покаже Джо Байдену. Зеленський підтвердив, що буде говорити з Байденом про те, як посилити позиції України перед другим самітом миру.

Додамо, Джек Салліван заявив, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні.

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