У Офісі Президента назвали головні положення плану перемоги України

План перемоги України, який Президент Володимир Зеленський представить на Генасамблеї ООН, не просто пропозиція, а чітке розуміння того, що означає сучасна війна. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «РБК-Україна».
Подоляк перерахував головні положення плану.
Зокрема, він включає в себе:
«Це не те що пропозиція з боку України. Це якраз таки абсолютно чітке розуміння що таке сучасна війна, за що воює росія і які потрібні інструменти, в якій кількості і скільки це вартує для того, щоб можна було цю війну правильно фіналізувати. І це не питання пропозицій. Це питання абсолютної логіки процесу», - додав Подоляк.
Нагадаємо, Зеленський представить план перемоги України на Генасамблеї ООН після виступу Байдена. Також Президент заявив, що особисто представить план перемоги Джо Байдену та кандидатам у президенти США.
Раніше ми писали, що в Офісі Президента спростували, що в плані перемоги буде норма про заморозку війни на деяких ділянках фронту.
Крім того, Володимир Зеленський повідомив основні пункти плану перемоги, який покаже Джо Байдену. Зеленський підтвердив, що буде говорити з Байденом про те, як посилити позиції України перед другим самітом миру.
Додамо, Джек Салліван заявив, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні.
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