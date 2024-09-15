Джек Салліван заявив, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні

За словами Джейка Саллівана, будь-яка мирна ініціатива, яка суперечить суверенітету та територіальній цілісності, не буде справедливою та стійкою.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що український уряд має стати лідером у питанні завершення війни в Україні, а мирний план не може бути нав'язаний країні ззовні, пише Politico.

Також він наголосив, що будь-яка мирна ініціатива, яка суперечить суверенітету та територіальній цілісності, не буде справедливою та стійкою.

«Я вважаю, що будь-який мирний план, спрямований на те, щоб по суті нав'язати мир народу України, який суперечить основним принципам суверенітету та територіальної цілісності, демократії та свободи, не є справедливим та стійким», - сказав Салліван.

Раніше ми писали, що в Офісі Президента спростували, що в плані перемоги буде норма про заморозку війни на деяких ділянках фронту.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що особисто представить план перемоги Джо Байдену та кандидатам у президенти США.

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